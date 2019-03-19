المصيلحي يشهد احتفال الأم المثالية باللجنة النقابية للعاملين بـ التموين

شهد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الاحتفال الذى قامت به اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة وجهاتها التابعة بمناسبة عيد الام لتكريم الامهات المثاليات بالوزارة وجهاتها التابعة.



وأبدى "المصيلحي"، فى بيان اليوم، اهتمامه بتكريم الامهات المثاليات بالوزارة، متقدما بالشكر والتقدير لكل السيدات العاملات بوزارة التموين بديوان عام الوزارة وجهاتها التابعة لما يبذلونه من مجهودات واعمال تستحق الشكر والتقدير.



وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن "هذه المناسبة مناسبة عظيمة باعتبار ان الأم رمز العطاء والإخلاص والمحبة والتضحية بدون مقابل واثنى على الدور العظيم للأم المصرية، والتي أسهمت في جعل هذا المجتمع مجتمع متميز".

