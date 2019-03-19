ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ سوهاج يكرم الفائزات بمسابقة الأم المثالية .. صور

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:40 م
محافظ سوهاج يكرم
محافظ سوهاج يكرم الفائزات بمسابقة الأم المثالية
خالد رياض
كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة، والتي نظمتها المحافظة للإشادة بدور الأم الكبير في تنمية المجتمع، حيث أقيمت الإحتفالية بقصر ثقافة سوهاج، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيد الأم.

وأعرب محافظ سوهاج عن شكره لكل أم مصرية ضحت من أجل أبنائها وأسرتها، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالمرأة، وما تقدمه للمجتمع والوطن.

وكشفت إيمان بدري كامل مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة، عن أسماء الفائزات في المسابقة وهم، ناهد عبد المنعم علي محمد، ونجاة هلال طاسيوس، من مركز ومدينة البلينا، و أحلام محمود محمد ابراهيم، وفوزية علي ابراهيم محمد، من مركز سوهاج.

وأضافت أنه فازت نوال سليمان عطية سليمان، وسناء السيد عوض عبد الكريم، من مركز طهطا، و سناء حمدان محمد عبد الكريم، من مركز ومدينة ساقلتة، ونجاة موسى علي أحمد، وعلية سعد أحمد زكي، ونعيمة زكي محمود سعيد، من العاملين بديوان عام المحافظة.

حضر الاحتفالية اللواء يسري خضر السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات المحلية بالمحافظة.

ترشيحاتنا

أول رد فعل من ميدو بعد إقالته من تدريب الوحدة السعودي

ننشر أسماء المحكوم عليهم في قضية الاتجار بالبشر.. صور

تعليق ناري من مدرب المنتخب السابق على إقالة ميدو من تدريب الوحدة

أهالي أوسيم يسردون لحظات الرعب.. الجثث وعربيات الشرطة كانت زى ما بنشوف فى الأفلام.. صور

زيدان متمسك بضم نجم ليفربول

تويتر يضع ميدو في ورطة.. وصل به إلى ساحات القضاء وأبعده عن الخليج

ابن عاق يطعن والده 16 مرة ويحرق منزل عائلته وهم نائمون ..صور

الخلافات الزوجية تقود خبازا لقتل زوجته وإحراق جثتها بالشرقية

إقالة ميدو من تدريب الوحدة السعودي

الأمن ينجح في قتل مطلق النيران بأوسيم بعد قتله 4 وإصابة ضابط وشرطي

فريقان من النيابة ينتقلان للتحقيق فى حادث إطلاق النار عشوائيا بأوسيم

رسميا.. مباراة القمة على استاد برج العرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيرين عبد النور تتألق بفستان رمادي في دبي.. وهذه تكلفة حقيبتها

هتاكل إيه النهاردة.. أرز بالبشاميل وملوخية باللحم.. والحلو: صينية بطاطا بالمارشيملو

ننشر الصور الأولى لنقل جثث ضحايا حادث إطلاق النيران بأوسيم

مختل عقليا يقتل أمه وأباه وأشقاءه ويصيب معاون مباحث أوسيم بـ 3 طلقات في بطنه

كنز الفرعون.. تفاصيل معرض توت عنخ آمون في باريس.. صور

فيديو

في عيد ميلاده 26.. رحلة المغربي حكيم زياش مع الكرة حتى تألقه أمام ريال مدريد
الطب الوقائي: تطعيمات الديدان المعوية لتلاميذ الابتدائي بدون آثار جانبية
تامر بشير: ليس هناك قاعدة ثابتة لقيادة السيدات والرجال للسيارات.. فيديو
تكريم طلاب مبادرة صنايعية مصر بجامعة بنها ..فيديو
الصحة: المرحلة الثانية من حملة القضاء على الديدان المعوية تستهدف 4 ملايين طالب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟