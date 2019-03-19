محافظ سوهاج يكرم الفائزات بمسابقة الأم المثالية .. صور

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة، والتي نظمتها المحافظة للإشادة بدور الأم الكبير في تنمية المجتمع، حيث أقيمت الإحتفالية بقصر ثقافة سوهاج، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيد الأم.



وأعرب محافظ سوهاج عن شكره لكل أم مصرية ضحت من أجل أبنائها وأسرتها، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالمرأة، وما تقدمه للمجتمع والوطن.



وكشفت إيمان بدري كامل مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة، عن أسماء الفائزات في المسابقة وهم، ناهد عبد المنعم علي محمد، ونجاة هلال طاسيوس، من مركز ومدينة البلينا، و أحلام محمود محمد ابراهيم، وفوزية علي ابراهيم محمد، من مركز سوهاج.



وأضافت أنه فازت نوال سليمان عطية سليمان، وسناء السيد عوض عبد الكريم، من مركز طهطا، و سناء حمدان محمد عبد الكريم، من مركز ومدينة ساقلتة، ونجاة موسى علي أحمد، وعلية سعد أحمد زكي، ونعيمة زكي محمود سعيد، من العاملين بديوان عام المحافظة.



حضر الاحتفالية اللواء يسري خضر السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات المحلية بالمحافظة.