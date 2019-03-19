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حوادث

وفد قضائى يشارك باجتماع اتحاد المحاكم الدستورية العربية بالأردن

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:43 م
المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيس المحكمة الدستورية العلي
محمد زهير
يتوجه المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا، على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء المحكمة الدستورية يضم كل من المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شبل نائبى رئيس المحكمة، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، لحضور اجتماع المكتب التنفيذى لاتحاد المحاكم الدستورية العربية الذى يتم عقده خلال الفترة من 20 حتى 23 مارس الجارى.

وأكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها، أن الوفد سوف يغادر القاهرة الأربعاء المقبل للمشاركة فى اجتماع المكتب التنفيذى لاتحاد المحاكم الدستورية العربية، وسوف يحضر هذا الاجتماع المستشار سعيد مرعى نائب رئيس المحكمة، وأمين عام اتحاد المحاكم الدستورية العربية، والمستشار الدكتور حمدان فهمى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

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