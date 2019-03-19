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أخبار العالم

تونس وفرنسا تبحثان دعم التعاون الثنائي وآخر مستجدات الأزمة الليبية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:28 م
الأزمة الليبية
الأزمة الليبية
أ ش أ
أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عمق العلاقات الاستراتيجية بين بلاده وفرنسا، والحرص على تعزيز التعاون المشترك وتنويع مجالاته ما يدعم جهود تونس لحماية تجربتها الديمقراطية وتجاوز الصعوبات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي ، جون إيف لودريان، لبحث سبل دعم التعاون الثنائي وتعزيز التشاور بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة الليبية.

وأوضح الرئيس التونسي أن بلاده تتابع عن كثب المستجدات في ليبيا وتحرص على حث الليبيين على مواصلة الحوار والمساهمة في توفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة، مضيفا أن تونس تدعم كافة الجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الطريق التي وضعها المبعوث الأممي لليبيا بما يمكن الشعب الليبي من استعادة أمنه واستقراره والتفرغ لجهود البناء والتنمية.

بدوره ، أكد الوزير الفرنسي،تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به تونس من أجل ضمان أمن واستقرار المنطقة، لاسيما فيما يتعلق بالملف الليبي ..مشيرا إلى أنه حرص على اطلاع الرئيس التونسي على التحركات والجهود الفرنسية التي تتكامل مع المبادرة الرئاسية الثلاثية للتسوية في ليبيا.

وأوضح في هذا الخصوص أن هناك عناصر انفراج نحو الدفع بالتسوية السياسية في أقرب وقت، لاسيما بعد اجتماع أبوظبي برعاية الأمم المتحدة، والاجتماع الوزاري الثلاثي بالقاهرة لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لمتابعة المبادرة الرئاسية.

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