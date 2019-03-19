رئيس الأوليمبية اليابانية يعتزم الاستقالة بعد اتهامات بدفع رشوة أولمبياد 2020

أعلن رئيس اللجنة الأوليمبية اليابانية تسونيكازو تاكيدا أنه سيستقيل من منصبه، خلال اجتماع للمجلس التنفيذي اليوم الثلاثاء، وذلك في أعقاب اتهامات بدفع رشوة من أجل استضافة طوكيو للألعاب الأوليمبية والباراليمبية 2020.



وقال تاكيدا، حسبما نقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية: "لا أعتقد بأنني ارتكبت أي شيء خطأ أو غير قانوني. وآسف لتخييم أمر متعلق بي على دورة الألعاب الأوليمبية لكني أعتقد بأنه من واجبي ترك باقي مدة منصبي".



وأضاف تاكيدا: "أريد التنحي لإفساح المجال أمام الجيل الأصغر سنا للاضطلاع بدور القيادة. وفي شهر يونيو المقبل، سأستقيل من رئاسة اللجنة الأوليمبية اليابانية حتى يتم تنظيم الألعاب في سلام".



وأعرب عدد من أعضاء المجلس خلال الاجتماع عن مخاوفهم بشأن توقيت الإعلان وتأثيره المحتمل على مراسم الافتتاح التي يبقى عليها أقل من 500 يوم والأموال التي أنفقتها اليابان من أجل تنظيم أولمبياد 2020 والتي تجاوزت 20 مليار دولار.



وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الفرنسية تحقق مع تاكيدا منذ ظهور الأنباء حول توقيعه على مدفوعات إلى شركة استشارات سنغافورية قبيل تصويت اللجنة الأوليمبية الدولية في سبتمبر 2013 على فوز طوكيو بتنظيم الألعاب على حساب مدريد وإسطنبول.