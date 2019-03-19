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حوادث

ضباط الشرطة يوزعون كتيبات تثقيفية على طلاب المدارس الابتدائية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:42 م
ضباط الشرطة يوزعون
ضباط الشرطة يوزعون كتيبات تثقيفية
مصطفى الرماح
واصل عدد من ضباط مديريات أمن الوادى الجديد، البحر الأحمر، السويس، مطروح، الأقصر، بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان، زيارة عدد من أطفال المدارس الابتدائية وتوزيع كتيبات تثقيفية موجهة إلى جمهور الأطفال من الفئة العمرية الأصغر بعنوان (ارسم .. لون - كلنا واحد) ، وكذا (صور ملونة لمركبات ودراجات نارية حديثة للشرطة بأسلوب البازل) بهدف توعيتهم بثقافة العمل الأمنى منذ الصغر ، من خلال تقديم معلومات مبسطة ضمن محتوى جاذب يوضح دور رجال الشرطة فى حمايتهم وحماية أسرهم-تحديدًا فى مجالى "المرور والحماية المدنية" .

يأتى ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية لتفعيل أُطر التواصل المجتمعى مع كافة أطياف وفئات المجتمع وخاصةً النشئ من الأطفال صغار السن ، وذلك لغرس بعض المفاهيم .

وفى ضوء استراتيحية وزارة الداخلية لتفعيل أُطر التواصل المجتمعى مع كافة أطياف وفئات المجتمع ، وخاصةً النشء من الأطفال صغار السن ، وذلك لغرس بعض المفاهيم والقيم الأخلاقية والقانونية لديهم ، لتوعيتهم بأبعاد العمل الشرطى ، وما تقدمه مختلف جهات الوزارة من دور حيوى لحماية أمن المجتمع ، من خلال شرح مُبسط لما يفرضه القانون من إلتزامات ، بما يساهم فى خلق أجيال جديدة تعى ما لها من حقوق ، وما عليها من واجبات تجاه المجتمع لتحقيق الإنضباط والإلتزام بالقواعد القانونية .

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