الكهرباء: 20 ألفا و300 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم الثلاثاء تبلغ 20 ألفا و300 ميجاوات، مشيرا الى انه لم يتم أمس الاثنين تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



وأوضح المرصد في نشرته اليوم ، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم 24 ألفا و 500 ميجاوات مقابل 24 ألفا و 700 ميجاوات أمس الاثنين، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و 370 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الثلاثاء باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية و 40 دقيقة بعد الظهر، وكان قد ظهر أمس الاثنين باللون الأخضر طوال اليوم.



يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.