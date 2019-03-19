ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الكهرباء: 20 ألفا و300 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:40 م
الكهرباء
الكهرباء
أ ش أ
ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم الثلاثاء تبلغ 20 ألفا و300 ميجاوات، مشيرا الى انه لم يتم أمس الاثنين تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأوضح المرصد في نشرته اليوم ، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم 24 ألفا و 500 ميجاوات مقابل 24 ألفا و 700 ميجاوات أمس الاثنين، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و 370 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الثلاثاء باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية و 40 دقيقة بعد الظهر، وكان قد ظهر أمس الاثنين باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ترشيحاتنا

بالأسماء والصور.. ننشر هوية الـ 3 مصريين المتوفين في حادث المسجد بالكويت.. ووزير القوى العاملة يتابع

طلب منها ممارسة الجنس الحرام فسقط فى قبضة الأمن .. سكرتير محكمة طنطا يدفع ثمن خيانة الأمانة

إقالة ميدو من تدريب الوحدة السعودي

نقل جثث حادث أوسيم عقب إطلاق عامل النيران عليهم.. فيديو

هاني الناظر يكشف حقيقة تسبب مرقة الدجاج في الإصابة بالسرطان

انخفاض الدولار فى 12 بنكا بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

نجم الزمالك يدعم ميدو برسالة مؤثرة.. والأخير يرد

تعليق مؤثر من جدو على قرار إقالة ميدو من تدريب الوحدة السعودي

الأمن ينجح في قتل مطلق النيران بأوسيم بعد قتله 4 وإصابة ضابط وشرطي

هل ينجس الطعام إذا سقط فيه البرص.. فيديو

بهوت شورت وقبعة ريم البارودي تتألق في لبنان ..صور

هاني حتحوت يدعم ميدو برسالة مؤثرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيرين عبد النور تتألق بفستان رمادي في دبي.. وهذه تكلفة حقيبتها

هتاكل إيه النهاردة.. أرز بالبشاميل وملوخية باللحم.. والحلو: صينية بطاطا بالمارشيملو

ننشر الصور الأولى لنقل جثث ضحايا حادث إطلاق النيران بأوسيم

مختل عقليا يقتل أمه وأباه وأشقاءه ويصيب معاون مباحث أوسيم بـ 3 طلقات في بطنه

كنز الفرعون.. تفاصيل معرض توت عنخ آمون في باريس.. صور

فيديو

في عيد ميلاده 26.. رحلة المغربي حكيم زياش مع الكرة حتى تألقه أمام ريال مدريد
الطب الوقائي: تطعيمات الديدان المعوية لتلاميذ الابتدائي بدون آثار جانبية
تامر بشير: ليس هناك قاعدة ثابتة لقيادة السيدات والرجال للسيارات.. فيديو
تكريم طلاب مبادرة صنايعية مصر بجامعة بنها ..فيديو
الصحة: المرحلة الثانية من حملة القضاء على الديدان المعوية تستهدف 4 ملايين طالب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟