لجنة التحكيم تشهد عرض بيرجنت لثقافة أبو قرقاص بالمنيا

انطلقت أولى فعاليات العرض المسرحي "بيرجنت" لفرقة قصر ثقافة أبو قرقاص المسرحية.. فى إطار الموسم المسرحى الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا.



وتدور أحداث العرض حول البحث عن الذات من خلال شخصية بيرجينت الذى يتعرض خلال بحثه عن ذاته لكثير من المواقف الفنتازية.



والعرض من تأليف هنريك إبسن، إخراج أسامة طه، ألحان ياسر سمير، أسامة طه، أشعار أشرف عتريس، ديكور مريم ناصر، ملابس رمزى توفيق تنفيذ الديكور يوسف النجار .



وحضر العرض لجنة التحكيم منها مهندس الديكور محمود جمال، والناقد هشام إبراهيم، والناقد محمود حامد ورئيس المدينة العقيد محمد صلاح أبو كريشة ومدير عام فرع المنيا والعرض من تمثيل مينا يونان، مريم مصطفى، عمرو عشرى ، محمد ربيع ، بسمة خالد ، ميرنا جمال، بلال خالد ، رنا إسماعيل، فارس حمدى ، فاطمة مصطفى، أسامة عبد الجواد، طارق أنور، ياسر سمير، محمد أشرف.