ائتلاف الشباب العربي يشارك يشارك بالمؤتمر العربي المشترك بتونس

يتوجه مساء الخميس وفد ائتلاف الشباب العربي إلى تونس لحضور فعاليات المؤتمر العربي المشترك المنعقد على هامش القمة العربية بدورتها العادية 33، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط.



ويشارك وفد ائتلاف الشباب العربي يتكون علي رأسهم رئيس ائتلاف الشباب العربي عمرو عمارة ورئيس فرع ائتلاف الشباب العربي بالمملكة الأردنية الهاشمية زهور الشرمان ورئيس فرع ائتلاف الشباب العربي بجمهورية العراق رعد المشهداني ورئيس فرع ائتلاف الشباب العربي بجمهورية الجزائر رمضان يوسف.



ويستعرض عمرو عمارة الرؤية الشبابية لشباب العرب و ماتم خلال العام و النصف الماضي من أنشطة وفعاليات لتعزيز الإنتماء العربي وتبادل الثقافات مع الدول الأفريقية و الأوروبية و آليات محاربة الإرهاب بجانب تقديم رؤية حول إعادة إعمار الدول العربية و إعادة الأمن والاستقرار للوطن العربي برؤية شبابية جديدة تساعد على تقديم الدعم للحكومات العربية.



إلى بجانب عرض برنامج تبادل الثقافات الأفريقية بعد رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للاتحاد الإفريقي الذي سيسمح لشباب العربي العمل الجاد على تعزيز الثقافة وتبادل الخبرات و المعلومات مع الدول الأفريقية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي دوما ما يكون حريص على دور الشباب بكافة القطاعات