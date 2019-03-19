الطب الوقائي: تطعيمات الديدان المعوية لتلاميذ الابتدائي بدون آثار جانبية

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن التطعيم الذي يقدم لطلاب المرحلة الابتدائية ضد الديدان المعوية ضمن الحملة الخاصة بالقضاء على الديدان المعوية هو عبارة عن قرص سهل المضغ أو البلع.



وأكد "عيد" خلال تصريحاته الخاصة لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن الدواء ليس له أي آثار جانبية على الطفل.



من جانبه قال الدكتور تامر الدماطي، مدير إدارة الغردقة الصحية، إنهم يستهدفون 61 ألف و500 تلميذ فى الحملة، من خلال 71 فرقة للتطعيم.

