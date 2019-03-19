ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الطب الوقائي: تطعيمات الديدان المعوية لتلاميذ الابتدائي بدون آثار جانبية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:38 م
تطعيمات الديدان المعوية
تطعيمات الديدان المعوية
ندى فتح الله
قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن التطعيم الذي يقدم لطلاب المرحلة الابتدائية ضد الديدان المعوية ضمن الحملة الخاصة بالقضاء على الديدان المعوية هو عبارة عن قرص سهل المضغ أو البلع.

وأكد "عيد" خلال تصريحاته الخاصة لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن الدواء ليس له أي آثار جانبية على الطفل.

من جانبه قال الدكتور تامر الدماطي، مدير إدارة الغردقة الصحية، إنهم يستهدفون 61 ألف و500 تلميذ فى الحملة، من خلال 71 فرقة للتطعيم.

ترشيحاتنا

مختل عقليا يقتل أمه وأباه وأشقاءه ويصيب معاون مباحث أوسيم بـ 3 طلقات في بطنه

الحضري يوجه رسالة مؤثرة لـ ميدو عقب إقالته من تدريب الوحدة

الساعة بـ 500 جنيه.. سقوط شبكة دعارة في أسيوط (+18)

الصحة: المرحلة الثانية من حملة القضاء على الديدان المعوية تستهدف 4 ملايين طالب

هاني حتحوت يدعم ميدو برسالة مؤثرة

شاهد.. أحمد حسن بصحبة ابنته

وفاة 4 مواطنين وإصابة 3 شرطيين في حادث إطلاق نار بأوسيم

طلب منها ممارسة الجنس الحرام فسقط فى قبضة الأمن .. سكرتير محكمة طنطا يدفع ثمن خيانة الأمانة

رسميا.. مباراة القمة على استاد برج العرب

بعد إصابة كيم كارداشيان.. معلومات لا تعرفها عن الصدفية

الإمام المصري لمسجد النور يحكي لأول مرة تفاصيل مذبحة نيوزيلندا.. صورة

بالأسماء والصور.. ننشر هوية الـ 3 مصريين المتوفين في حادث المسجد بالكويت.. ووزير القوى العاملة يتابع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيرين عبد النور تتألق بفستان رمادي في دبي.. وهذه تكلفة حقيبتها

هتاكل إيه النهاردة.. أرز بالبشاميل وملوخية باللحم.. والحلو: صينية بطاطا بالمارشيملو

ننشر الصور الأولى لنقل جثث ضحايا حادث إطلاق النيران بأوسيم

مختل عقليا يقتل أمه وأباه وأشقاءه ويصيب معاون مباحث أوسيم بـ 3 طلقات في بطنه

كنز الفرعون.. تفاصيل معرض توت عنخ آمون في باريس.. صور

فيديو

في عيد ميلاده 26.. رحلة المغربي حكيم زياش مع الكرة حتى تألقه أمام ريال مدريد
الطب الوقائي: تطعيمات الديدان المعوية لتلاميذ الابتدائي بدون آثار جانبية
تامر بشير: ليس هناك قاعدة ثابتة لقيادة السيدات والرجال للسيارات.. فيديو
تكريم طلاب مبادرة صنايعية مصر بجامعة بنها ..فيديو
الصحة: المرحلة الثانية من حملة القضاء على الديدان المعوية تستهدف 4 ملايين طالب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟