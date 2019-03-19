الحكومة تصرف 14,8 مليار جنيه على بدالات الموظفين في 7 شهور

أنفقت الحكومة 14.8 مليار جنيه علي مدار الـ7 شهور الأخيرة علي البدالات النوعية المخصصة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة بزيادة بلغت 960 مليون جنيه مقارنة بما تم ادراجه في نفس المدة من العام السابق له.



وقال تقرير اصدرته وزارة المالية أن الموازنة العامة للدولة خصصت مبلغ نحو 7 مليارات جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري للمزايا النقدية للموظفين مقارنة بـ6.35 مليارا تم تخصيصها بنفس الفترة من العام السابق له.



كما صرفت الموازنة العامة في نفس الفترة المذكورة 3.742 مليار جنيه مقابل 2.8 مليارا في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الماضي وذلك علي بند المزايا العينية

