مجلس الدولة ينتصر لطلاب الجيزة.. ويصدر فتواه بسداد قيمة التأمين الصحي.. الحيثيات: القانون جعل التأمين الصحي ملزم لجميع التلاميذ في المدارس الحكومية والخاصة مقابل دفع الاشتراكات السنوية

إلزام مديرية التعليم بكرداسة بسداد 376 ألف جنيه للتأمين الصحى

تطبيق نظام التأمين الصحي على جميع الطلاب فى المدارس مقابل اشتراكات السنوية

عدم جواز مطالبة هيئة حكومية بفوائد مالية لأنها جهات يضمنها وحدة الموازنة العامة للدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بكرداسة بأداء مبلغ 375 ألفا و 732 جنيها للهيئة العامة للتأمين الصحي، قيمة اشتراكات الطلاب عن العامين الدراسيين 2012/2011 و2013/2012.وانتهت إلى عدم جواز مطالبة هيئة التأمين الصحى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة بالفوائد القانونية عن المبلغ المذكور لعدم جواز تلك المطالبة بين الجهات الإدارية، باعتبار أنها جهات يضمنها جميعا الشخص المعنوى الواحد للدولة، ووحدة الموازنة العامة للدولة.واستندت الفتوى الى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1992 والمتضمن تطبيق نظام التأمين الصحي علي جميع الطلاب فى المدارس الحكومية والخاصة مقابل دفع الاشتراكات السنوية وفقا للتنظيم و المواعيد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم او الوزير المختص بشئون الأزهر.وأكدت الفتوى، أنه لما كان القانون المذكور ينطبق علي مدارس محافظة الجيزة "إدارة كرداسة التعليمية" من ثم وجب عليها سداد اشتراكات التأمين الصحي عن طلاب المدارس التابعة لها ، حيث انها لم تسدد قيمة الاشتراكات عن العام الدراسي 2012/2011 والبالغ قيمتها 198 ألفا و564 جنيها، والعام الدراسي 2013/2012 والبالغ قيمتها 177 ألفا و 186 جنيها، بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ 375 ألفا و 732 جنيها.وأشارت الفتوى، إلى أنه لا ينال مما تقدم ما دفعت به مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه لا توجد أي سلطة تجبر الطالب على أداء الرسوم الدراسية وأنها لم تحصل من الطلاب أي رسوم عن الأعوام المذكورة.وأوضحت الفتوى، أنه لا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي ، لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما ، فضلا عن أن المديرية لم تقدم اى دليل على صحة ما ذكرته، أو ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ محل النزاع، لذا وجب عليها سداد الاشتراكات ودفع المبلغ محل النزاع لأنها المنوطة بذلك وفقا للقانون آنف الذكر.