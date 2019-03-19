أقنع وأمتع.. كشف حساب ميدو خلال 94 يوما مع الوحدة السعودي

أعلن نادي الوحدة السعودي صباح اليوم، إقالة أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني للفريق، بعد الواقعة إختراق حسابه والسب لأحد من جماهير النادي الذي طالب بإقالته.



كان نادى الوحدة السعودي قد أسند المهمة لـ "ميدو" في 16 ديسمبر من العام الماضي في مهمة إنقاذ الفريق من نتائجه المتذبذبة على مستوى الدوري والكأس.



وفيما يلي نعرض كشف حساب ميدو في 94 مباراة مع الوحدة في الدوري والكأس.



عدد المباريات: 14

استقبل: 18 هدفا

فوز:7

تعادل: 3

خسارة: 4

سجل: 23 هدفا

مركزة في الدوري: السادس

تجميع نقاط: 15 نقطة

فقد نقاط: 18 نقطة



نسبة الفوز 50%

معدل التهديف: 1.7

