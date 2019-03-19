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منوعات

دببة قطبية تتبادل القبلات.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:52 م
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو طريف، يظهر دببة قطبية تتبادل القبلات الحارة في حديقة حيوان سافاري جنوبي روسيا.

وبحسب سبوتنيك، يظهر الدب سيرجي وكوماندور وهما يداعبان بعضهما بلطف، يأتى ذلك بعدما اقتربت الدببة من البيوت وفتحت الأبواب بنفسها واقتحمتها لاحقًا.

من ناحية أخري، قامت وزارة الدفاع الروسية بالتوافق مع إدارة منطقة أرخانغيلسك الروسية، بالعمل على حل مسألة اجتياح الدببة القطبية لسكن المواطنين في القطب الشمالي.

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