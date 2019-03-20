الإفتاء توضح آراء الفقهاء في قراءة البسملة قبل الصلاة

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة البسملة قبل سورة الفاتحة واجبة على الإمام فى الصلاة.





وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال ( هل البسملة واجبة فى الصلاة ؟)، أن قراءة البسملة قبل الفاتحة واجبة ولكن المختلف فيه هو الجهر بها أو الإسرار، منوها أن العلماء لم يوجبوا الجهر بها إلا أن الإمام الشافعى قال باستحباب الجهر بها قبل سورة الفاتحة.



