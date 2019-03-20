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ديني

الإفتاء توضح آراء الفقهاء في قراءة البسملة قبل الصلاة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:49 ص
قراءة البسملة قبل
قراءة البسملة قبل البدء فى الصلاة
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة البسملة قبل سورة الفاتحة واجبة على الإمام فى الصلاة.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال ( هل البسملة واجبة فى الصلاة ؟)، أن قراءة البسملة قبل الفاتحة واجبة ولكن المختلف فيه هو الجهر بها أو الإسرار، منوها أن العلماء لم يوجبوا الجهر بها إلا أن الإمام الشافعى قال باستحباب الجهر بها قبل سورة الفاتحة.

وأشار الى أنه بناء على ذلك فلا ينبغي للمسلم أن يجعل هذه القضايا التى هى واسعة فى الفقة الإسلامي وأدلتها متعددة فلا ينبغي أن يجعلها مسائل خلافية فيصلى خلف أي إمام وصلاته صحيحة، فمن يجهر فصلاته صحيحة والذى يسر فصلاته صحيحة أيضًا .

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