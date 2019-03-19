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فن

منى عبد الغني تكشف عن موعد التعاقد على بطولة زلزال مع محمد رمضان

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:31 م
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت الفنانة منى عبد الغنى أنها تواصل حاليًا قراءة دورها ضمن أحداث مسلسل "زالزال"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

وتابعت " عبد الغنى " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : " أنها من المقرر أن توقع رسميًا على المشاركة فى بطولة العمل خلال الساعات القادمة".

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.

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