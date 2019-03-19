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رياضة

مصر تفوز بميدالية فضية في بطولة أفريقيا للبولينج بجوهانسبرج

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:43 م
صدى البلد
أ ش أ
فازت اللاعبة المصرية شيرين صالح بالميدالية الفضية لبطولة فردى السيدات فى بطولة أفريقيا الأولي للبولينج المقامة حاليا فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا تحت اشراف الاتحاد الأفريقى للعبة برئاسة المصري فاروق هريدي.

وفازت بالميدالية الذهبية كيمي كافينتا لاعبة جنوب أفريقيا.. كما فازت مواطنتها ستايسى لى بالميدالية البرونزية، وجاءت اللاعبتان المصريتان سارة جمال ومنة سلطان فى المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وكانت البطولة قد افتتحت مساء أمس بحضور فاروق هريدى رئيس الاتحاد الافريقى للبولينج وأيمن ولاش المستشار الإعلامي المصري فى جنوب أفريقيا واللواء أحمد نصر رئيس المصرى للبولينج و كيلى كاسيل رئيسة اتحاد جنوب أفريقيا.

وتشارك في البطولة منتخبات: مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا ويمثلها 40 لاعبا ولاعبة.

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