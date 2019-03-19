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الخارجية: اعتزاز وفخر لجهود أبناء مصر الأوفياء أعضاء اللجنة القومية العليا لطابا

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:53 م
طابا
طابا
أ ش أ
أعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن الاعتزاز والتقدير البالغ لجهود أبناء مصر الأوفياء أعضاء اللجنة القومية العليا لطابا من أجل استعادة جزء عزيز من أرض الوطن.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تغريدة اليوم على صفحته عبر تويتر " في يوم ١٩ مارس ١٩٨٩ .. ⁧‫ذكرى تحرير طابا‬⁩ .. نتذكر بكل إعتزاز وتقدير وفخر جهود أبناء مصر الأوفياء أعضاء اللجنة القومية العليا لطابا من أجل استعادة جزء عزيز من أرض الوطن" .

وأضاف أن ذلك النصر جاء ليتوج تضحيات أبناء القوات المسلحة البواسل في سبيل عودة سيناء الحبيبة.

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