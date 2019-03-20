وزير المالية: تحصيل 7 مليارات جنيه ضمن مبادرات الإعفاء الضريبي.. إنشاء هيكل إداري موحد جديد لمصلحة الضرائب.. نستهدف عجزاً كلياً بـ 7.2% خلال العام المالي القادم

وزير المالية خلال مؤتمر السياسات المالية العامة:

نستهدف عجزاً كلياً بـ 7.2% خلال العام المالي القادم

إنشاء هيكل إداري موحد جديد لمصلحة الضرائب

تحصيل 7 مليارات جنيه ضمن مبادرات الإعفاء الضريبي





قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تبنت مؤخرًا عددًا من المبادرات الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي ومنها قانون إعفاء ممولي الضرائب من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل والذي حقق في مجمله 14 مليار جنيه حيث تم تحصيل 7 مليارات جنيه لخزينة الدولة مع إعفاء الممولين من 7 مليارات جنيه قيمة الغرامات وفوائد التأخير.





جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في مؤتمر السياسة المالية العامة والذي عقد تحت عنوان "مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الاهمية الخاصة" بحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية وعدد من الخبراء الدوليين، لمناقشة آخر تطورات السياسات الضريبية وعلاقتها بوضع المالية العامة فى مصر الى جانب إلقاء الضوء علي آليات مكافحة التهرب الضريبى والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي فى ضوء أفضل الممارسات الدولية من حيث إدارة الضرائب وأثر توزيعها .





وذكر أن وزارة المالية تدرس حاليا قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لإدخال عدد من التعديلات عليه أو إصدار قانون جديد بدلًا منه بما يتماشي مع المتغيرات المحلية والعالمية التي شهدناها منذ إصدار القانون عام 2005، لافتًا الى أن الوزارة تقوم حاليًا بالتوافق مع البنوك والجهات المعنية فيما يتعلق بقانون المعالجة الضريبية، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من القوانين الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي.





وأكد وزير المالية أنه لا نية لدى الحكومة لفرض أى ضرائب جديدة بل علي العكس نعمل علي استقرار المنظومة الضريبية علي المدى المتوسط لافتا إلي أن ما تقوم به الدولة حاليا من إصلاحات إدارية لزيادة الإيرادات الضريبية يأتي فى إطار معالجة بعض الضرائب التى لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية والتي تطبق بجميع دول العالم كما أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع فى حجم الصادرات، كما تحرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية إلي جانب دعم الأنشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.





أكد، أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل للدولة ، مشيرا الى قيام وزارة المالية مؤخرا بطرح سندات دولية لاقت اقبالا كثيفا من المستثمرين خاصة من دول شرق آسيا مثل كوريا والصين واليابان وهونج كونج وحققت الطلبات اكتتاباً تخطى 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح بأسواق المال الدولية مما يعتبر نجاحا كبيرا على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلبًا على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.





وقال الوزير إنه يجرى حاليا اخذ الملاحظات وادخالها على قانون الاجراءات الضريبية الموحد تمهيداً للانتهاء منه وعرضه على البرلمان، كما اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيكلا إداريا موحدا جديدا لمصلحة الضرائب ونعد حاليًا قرارًا وزاريًا لتطبيقه.





وأكد على الانتهاء من مشروعات قوانين الإجراءات الضريبية الموحد والتجارة الإلكترونية والضرائب على خدمات مواقع التواصل الاجتماعي حيث سيتم عرضها على مؤسسات المجتمع المدني لأخذ الملاحظات عليها تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإصدار أي قرار أو إعداد أي قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل مصر.





قال إن الحكومة تستهدف خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2019-2020 الي 7.2 % مع رفع معدلات النمو الى 6.1%، بالإضافة الى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات الدين وزيادة الانفاق على ملف الاستثمارات.





وأشار الوزير الى أن الحكومة تعمل علي ارساء منظومة ضريبية عادلة تضمن التيسير على المواطنين وحصر المجتمع الضريبى واستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة بما يزيد من موارد الدولة حتي تتمكن من زيادة الإنفاق علي برامج الموازنة العامة المختلفة وبما ينعكس على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، مشيرًا الى أن الدولة نجحت في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك بفضل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى ساهم بدوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.





وأكد أن إصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من أهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات التي تسهم بدورها في رفع معدلات النمو ولذا نعمل علي تهيئة مناخ الاستثمار عبر تحديث المنظومة التشريعية الضريبية التى من شأنها التيسير على المستثمرين وذلك من خلال تبنى نظم ضريبية حديثة تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية خلال السنوات المقبلة .



