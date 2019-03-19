خبير: توصيات ملتقى الشباب ترجمة واقعية للتوجه للقارة السمراء

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن توصيات ملتقى الشباب العربي الافريقي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة أسوان، سلطت الضوء وبقوة على مدى توجهات الدولة بصورة حقيقية ومكتملة للنفاذ للقارة السمراء.



وذكر " أبو زيد" لـ"صدى البلد" أن هناك شواهد سابقة علي اهتمام الدولة المصرية سواء علي مستوي الحكومة والقطاع المصرفي بإنفاذ التواجد المصري في القارة الافريقية بعد عقود من الغياب و التهميش، موضحا أن ذلك ظهر عقب اجتماعات منتدى الاستثمار في افريقيا 2018 بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين صندوق سيادي للاستثمار في افريقيا ولإشراك الكوادر الشابة علي مستوي القارة.



وأوضح " أبو زيد" أن الجميع يدرك أن مصر هي مفتاح إفريقيا حاليا خصوصا بعد تقلدها رئاسة الاتحاد الافريقي و أصبح لها ريادة، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد دعما بصورة كبيرة لقطاع التجارة البينية في افريقيا بعد ابرام اتفاقات مع البنوك و البنك الافريقي للتصدير والاستيراد لدعم تلك التوجهات و كذلك فتح مكاتب تمثيل للبنوك المصرية في افريقيا.



وأشار إلي أن اعلان مصر في وقت سابق عن إنشاء منطقة صناعية مصرية علي الأراضي السودانية سيدعم المشروع القومي "مصر كيب تاون" ويعني حرية اكبر للتجارة والصناعة الافريقية.





