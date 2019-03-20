رئيس هيئة التنمية الصناعية: طرح 60 مليون متر أراض مرفقة حتى نهاية 2020.. و11 جهة تشن حربا شرسة على قانون التراخيص.. وتعاون مع المجتمعات العمرانية في ترفيق الأراضي الصناعية

طرح 60 مليون متر أراض صناعية مرفقة حتى نهاية 2020

تعاون مع المجتمعات العمرانية فى ترفيق الأراضي الصناعية

قانون التراخيص الصناعية يواجه حربا شرسة من قبل 11 جهة

قال مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه تم توفير أراضى صناعية مرفقة بمساحة أكثر من 30 مليون متر مربع منذ 2016 حتى الآن ومن المخطط أن يتم طرح نحو 60 مليون متر حتى نهاية 2020.وكشف "غازي"، خلال اجتماعه مع جميعة رجال الأعمال اليوم ، عن إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا جديدًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتم تسكين 3 مجمعات وهم مرغم وبدر وبورسعيد.وأضاف أنه تم الانتهاء من نحو 60% من أعمال الإنشاءات بنحو 13 مجمعًا صناعيًا يضم 10 مجمعات في وجه قبلي و3 مجمعات وجه بحري، متوقعا الانتهاء بالكامل قبل نهاية العام الجاري.وأكد أنه جارٍ ترفيق أكبر منطقة صناعية في مصر في الفيوم، بعد إجمالي مناطق العاشر من رمضان، وتسمى بالمنطقة الصناعية أول الفيوم، وتبلغ مساحتها 7800 فدان، وستكون منطقة صناعية عالمية من الجيل الرابع.وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تذليل المعوقات أمام المستثمرين، من خلال عدد من القوانين وفى مقدمتهم ، قانون 83 لولاية الأراضي، والذي يعطي الهيئة الحق في التصرف في الأراضي التي تخصص الأغراض التنمية الصناعية، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017.وأكد، أن القانون رقم 18 للتراخيص الصناعية يواجه حاليًا حربا شرسة من قبل بعض الجهات كونه سحب اختصاصات 11 جهة.ونفى غازى، حدوث "ردة" فى قانون التراخيص الصناعية، مطالبا مجتمع الأعمال بالتمسك بالقانون الذى اختصر زمن إصدار التراخيص الصناعية من 636 يومًا إلى 7 أيام فقط وإصدار الرخصة دائمة.وقال إن الهيئة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل جميع المشكلات التى تواجه الاستثمار الصناعي، إلا أن نتائج هذه الجهود فى الصناعة لا تظهر إلا بعد 3 سنوات.وكشف أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تسعير رسوم التراخيص التي تتم عبر الهيئة تخفيفا علي المستثمرين، مضيفًا أنه تم تأسيس شركة قابضة للتنمية الصناعية وبدأت عملها بالفعل في تنمية مرغم بالإسكندرية وبورسعيد لإدارة المناطق الصناعية، لافتا إلى أنه سيتم عمل مناقصة لإدارة المناطق الصناعية من خلال القطاع الخاص وإنشاء قانون لإدارة هذه المناطق.وأكد وجود خطة بروتوكول بين الهيئة والمجتمعات العمرانية الجديدة لترفيق الأراضي وطرحها على الصناع تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فى مساندة الصناعة ، مضيفا أنه سيتم توفير الأراضي بإلزام المحافظين بتوفير الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية نتيجة تزايد الطلب عليها خاصة فى اكتوبر.ولفت إلى أن الانتهاء من خطة واستراتيجية الهيئة فى توفير الأراضي بإجمالي 60 مليون متر مربع حتى 2020 حيث تم طرح 30 مليون متر مربع بداية من 2016 وحتى الآن وسيتم طرح 2.6 مليون قبل نهاية العام الجاري والانتهاء من الاستراتيجية فى 2020.