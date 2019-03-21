ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تفاصيل قتل خباز الشرقية لــ زوجته وحرق جثتها بسبب مصروفات المنزل .. ومصير مجهول لأبنائه

الخميس 21/مارس/2019 - 08:52 م
حرق زوجته
حرق زوجته
محمد الطحاوي
كثرة المشاكل الزوجية والخلافات المستمرة بينهما جعلت العيشة مرة والحياة الزوجية صعبة حتى وصلا لطريق مسدود أغلق الزوج فيه صوت العقل وقرر انهاء كل تلك المشاكل وعزم على التخلص من رفيقة عمره وأم ابنائه للابد.. فى يوم الحادث وقعت مشادة كلامية بين الزوجين على مصروفات المنزل قام على اثرها الزوج باحضار حجر كبير وانهال به على رأس الزوجة لتغرق فى دمائها وأشعل النار فى الجثة حتى تختفى ملامحها .

تفاصيل الجريمة البشعة يرويها اهالي قرية قطيفة العزيزية حيث اكد اهالي القرية ان المجني عليها "شيماء م "متزوجة منذ ما يقرب من 12 عاما من "أحمد ص" خباز ويعمل في احد الأفران ولديهما 4 ابناء اكبرهم "ساندي" 10 سنوات و"محمد"8 سنوات و"سجي" 4 سنوات و"مالك" سنة وبضعة اشهر.. طوال عمرهما لم يتشاجرا مع أحد ولكن المشاكل الزوجية والأسرية مثلهما مثل جميع المنازل ولكن في المرة الأخيرة تطورت المشكلة بينهما وذهبت المجني عليها "شيماء" الي بيت اسرتها حتي تدخل كبار القرية وعقلاؤها وعادت الزوجة الي بيت زوجها .

وأضاف الأهالي ان الجميع اعتقد ان الامور عادت الي طبيعتها ولكن فوجئنا بالخبر المفزع بقيام "احمد " بقتل زوجته والتخلص منها واحراق جثتها والقائها بجوار احد المصارف بقرية العزيزية بمنيا القمح.

هروب المتهم
بعد ارتكاب الجريمة وقف المتهم يفكر فى كيفية الهروب من الجريمة التى ارتكبها وقرر الهروب الى مدينة طنطا للاختباء لدى بعض اقاربه لكن فى نفس الوقت كان متعلقا بأطفاله المهددين بالتشرد... فى ذات الوقت عثر الاهالى على جثة متفحمة بجوار احد المصارف وتم ابلاغ المقدم محمد فؤاد رئيس مباحث منيا القمح بالواقعة وانتقل الى مكان الجريمة كل من الرائد محمد النادى واحمد شويخ واحمد حشيش ضباط مباحث القسم وتم اخطار اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية وتبين ان الجثة للمجنى عليها شيماء. م وتبين عدم تواجد زوجها بالمنزل .

اعترافات
تبين من تحريات المباحث ان هناك خلافات بين الزوجين مستمرة بسبب مصروفات المنزل فقرر الزوج التخلص من زوجته وبالبحث عنه تبين هروبه الى مدينة طنطا وتمكن الرائد احمد حشيش معاون مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته بالادلة اعترف بتفاصيل الجريمة وقال إن هناك مشادة كلامية وقعت بينه وبين زوجته يوم الجريمة بسبب مصروفات المنزل لم يتمالك نفسه وقرر التخلص من زوجته فـأحضر حجرا كبيرا وانهال به على رأسها حتى لفظت انفاسها الاخيرة وبعدها قام بنقل الجثة على تروسيكل بجوار احد المصارف وأشعل النار فيها حتى لا يتعرف عليها احد من الاهالى .

وتعود الواقعة إلي تلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لسيدة بجوار أحد المصارف بقرية العزيزية وبالفحص تبين أنها لربة منزل تدعي "شيماء.م" 34 سنة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث قادة رجال مباحث منيا القمح وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها، ويُدعى "أحمد.ص" 36 سنة، خباز، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10747 جنح منيا القمح لسنة 2019.

موضوعات متعلقة

القليوبية تغرق في بحر الدم .. 6 جرائم قتل في أسبوع واحد بسبب الخلافات المالية والجنس والخيانة الزوجية والغيرة .. ربة منزل تتخلص من زوجها لسرقة محتويات الشقة.. وآخر يقتل زوجته لشكه في سلوكها.. صور

الهروب من قسوة الزوج الى أحضان العشيق.. المتهمة: "زوجى المدلل باعني من أجل 500 جنيه.. واستعنت بعشيقي للتخلص منه".. والمتهم: "دى آخرة اللى يمشي ورا ست".. صور

جرائم هزت الأسرة المصرية.. مقتل أب وأبنائه فى بنها.. مجزرة الرحاب وأطفال المريوطية.. نجل المرسي أبو العباس فى مقدمة الجرائم

3 أشهر بحث لكشف غموض جريمة العيد.. زوج أوسيم: مراتي حطت راسي في الوحل وخلفت من راجل تاني

ترشيحاتنا

الرئيس السيسى يتصدر تويتر بعد إنصاف أصحاب المعاشات والموظفين

لن تصدق.. كوب عصير برتقال يوميًا يقيك من هذا المرض

مكافحة وعلاج الإدمان: الخدمة بالمجان ولا نحصل على أي مقابل مادي

البدري فرغلي: قرار السيسي دشن 21 مارس عيدا لأصحاب المعاشات

تركي آل الشيخ يعلن وفاة جدته عبر تويتر

اسر ياسين وأمينة خليل وبشري ومحمود حميدة في ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

شيرين عبد الوهاب في ورطة بعد اتهامها بالإضرار بالأمن القومي ..انا خسارة في مصر ..بلاش تشربوا من النيل بيجيب بلهارسيا ..بنتى بتقول على تونس بقدونس.. أبرز سقطاتها

ياسمين الخطيب تتألق فى إطلالة جديدة بالأزرق

صدق أو لا تصدق.. إخراج جنين من رحم أخته التوءم بذارع وساق.. صور

رئيس شركة الاستزراع السمكي يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق

بسبب الشذوذ الجنسي .. فلاح يهشم رأس والده بــ بلطة بالواحات.. والمتهم: كسر نفسي وفضحنا في البلد

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الابتدائية الأزهرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة أمريكا غدا .. صور

اسر ياسين وأمينة خليل وبشري ومحمود حميدة في ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. مادلين ستيوارت تتحدى مرضها بالموضة..صور

نشاط مجتمعي لنجوم الجونة في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. صور

توزيع الورود على الأمهات فى محطة مصر.. صور

فيديو

رئيس كلية الإعلام بميونخ للشباب: الفرصة ستأتي المهم إنكم تكونوا جاهزين
أحمد فايق يخوض تجربة تقنية الفضاء الإفتراضي داخل كلية الإعلام بميونخ
رئيس كلية الاعلام فى ميونخ للشباب: اشتغل وبلاش الاكتئاب الزيادة وهتوصل
الفرنسي جوميز يوجه رسالة لجمهوره على الطريقة السعودية.. فيديو
مكافحة وعلاج الإدمان: الخدمة بالمجان ولا نحصل على أي مقابل مادي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟