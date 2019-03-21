تفاصيل قتل خباز الشرقية لــ زوجته وحرق جثتها بسبب مصروفات المنزل .. ومصير مجهول لأبنائه

كثرة المشاكل الزوجية والخلافات المستمرة بينهما جعلت العيشة مرة والحياة الزوجية صعبة حتى وصلا لطريق مسدود أغلق الزوج فيه صوت العقل وقرر انهاء كل تلك المشاكل وعزم على التخلص من رفيقة عمره وأم ابنائه للابد.. فى يوم الحادث وقعت مشادة كلامية بين الزوجين على مصروفات المنزل قام على اثرها الزوج باحضار حجر كبير وانهال به على رأس الزوجة لتغرق فى دمائها وأشعل النار فى الجثة حتى تختفى ملامحها .



تفاصيل الجريمة البشعة يرويها اهالي قرية قطيفة العزيزية حيث اكد اهالي القرية ان المجني عليها "شيماء م "متزوجة منذ ما يقرب من 12 عاما من "أحمد ص" خباز ويعمل في احد الأفران ولديهما 4 ابناء اكبرهم "ساندي" 10 سنوات و"محمد"8 سنوات و"سجي" 4 سنوات و"مالك" سنة وبضعة اشهر.. طوال عمرهما لم يتشاجرا مع أحد ولكن المشاكل الزوجية والأسرية مثلهما مثل جميع المنازل ولكن في المرة الأخيرة تطورت المشكلة بينهما وذهبت المجني عليها "شيماء" الي بيت اسرتها حتي تدخل كبار القرية وعقلاؤها وعادت الزوجة الي بيت زوجها .



وأضاف الأهالي ان الجميع اعتقد ان الامور عادت الي طبيعتها ولكن فوجئنا بالخبر المفزع بقيام "احمد " بقتل زوجته والتخلص منها واحراق جثتها والقائها بجوار احد المصارف بقرية العزيزية بمنيا القمح.



هروب المتهم

بعد ارتكاب الجريمة وقف المتهم يفكر فى كيفية الهروب من الجريمة التى ارتكبها وقرر الهروب الى مدينة طنطا للاختباء لدى بعض اقاربه لكن فى نفس الوقت كان متعلقا بأطفاله المهددين بالتشرد... فى ذات الوقت عثر الاهالى على جثة متفحمة بجوار احد المصارف وتم ابلاغ المقدم محمد فؤاد رئيس مباحث منيا القمح بالواقعة وانتقل الى مكان الجريمة كل من الرائد محمد النادى واحمد شويخ واحمد حشيش ضباط مباحث القسم وتم اخطار اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية وتبين ان الجثة للمجنى عليها شيماء. م وتبين عدم تواجد زوجها بالمنزل .



اعترافات

تبين من تحريات المباحث ان هناك خلافات بين الزوجين مستمرة بسبب مصروفات المنزل فقرر الزوج التخلص من زوجته وبالبحث عنه تبين هروبه الى مدينة طنطا وتمكن الرائد احمد حشيش معاون مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته بالادلة اعترف بتفاصيل الجريمة وقال إن هناك مشادة كلامية وقعت بينه وبين زوجته يوم الجريمة بسبب مصروفات المنزل لم يتمالك نفسه وقرر التخلص من زوجته فـأحضر حجرا كبيرا وانهال به على رأسها حتى لفظت انفاسها الاخيرة وبعدها قام بنقل الجثة على تروسيكل بجوار احد المصارف وأشعل النار فيها حتى لا يتعرف عليها احد من الاهالى .



وتعود الواقعة إلي تلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لسيدة بجوار أحد المصارف بقرية العزيزية وبالفحص تبين أنها لربة منزل تدعي "شيماء.م" 34 سنة.



وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث قادة رجال مباحث منيا القمح وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها، ويُدعى "أحمد.ص" 36 سنة، خباز، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10747 جنح منيا القمح لسنة 2019.

