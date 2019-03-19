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فن

4 أيام تفصل فريال يوسف عن محمد حسين

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 07:09 م
صدى البلد
أحمد البهى
تواصل الفنانة فريال يوسف تصوير دورها ضمن أحداث فيلم "محمد حسين" ، والذى يشاركها فى بطولته كل من الفنان محمد سعد ومى سليم.

ويتبقى لفريال يوسف 4 أيام فقط وتنتهى من تصوير العمل بشكل كامل ، حيث من المتوقع ان يتم تصويرهما قبل حلول شهر إبريل القادم .

يذكر أن آخر أعمال فريال يوسف فى مجال الدراما التليفزيوينة هو الجزء الثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك " ، والذى شاركت من خلاله فى مجموعة حلقات حملت اسم " لحظة من فضلك " .

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