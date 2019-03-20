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برلمان

برلمانية: قانون حماية الطفل يوفر الرعاية اللاحقة لفاقدي السند

الأربعاء 20/مارس/2019 - 06:14 ص
النائبة عبلة الهواري
النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب
القسم السياسي
عبرت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، عن رفضها لمشروع قانون المقدم من النائبة كارولين ماهر الخاص برعاية اللاحقة لفاقدي السند الأسري، مؤكدة على أن ما جاء في هذا المشروع موجود بالفعل في قانون الطفل.

وأضافت "الهواري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن وزارة التضامن الاجتماعي تموين جميع الجمعيات الاهلية التي لديها نشاط رعاية الأطفال مجهولين النسب من الصغر إلى الكبر، وتوفر لهم الدعم اللازم من مسكن ومأكل ومشرب وتعليم، ولا تكتفي بهذا الأمر فحسب بل تدعمهم إلى مابعد الجواز وتتحمل جميع الأعباء الناتجة عنه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إصدار تشريع آخر يتضمن نفس المميزات يعتبر بمثابة تكرار لما تقوم به الوزارة والقانون، وخير دليل على ذلك انتشار الكم الكبير من الجمعيات الاهلية في جميع المحافظات التي تحصل على تموين الوزارة وتمارس نشاطها في دعم الشباب والشابات.

كانت النائبة كارولين ماهر، عضو مجلس النواب،قد تقدمت بمقترح تعديل علي قانون الطفل، وذلك لإضافة فصل بعنوان الرعاية اللاحقة. 

وذكرت ماهر فى بيان، الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى تحسين حياة الشباب فاقدي السند الأسري في مصر والحد من عدم المساواة والتمييز القانوني والاجتماعي الذي يواجه هؤلاء الشباب والشابات ممن يقيمون أو كانوا مقيمين في دور الرعاية، وتوفير نظام دعم رسمي لخريجي دور الرعاية يتيح لهم سهولة والانتقال من الرعاية البديلة إلى حياة مستقلة.

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