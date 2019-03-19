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أخبار العالم

السترات الصفراء تقتحم مكتب المدعي العام البريطاني فى لندن

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:58 م
السترات الصفراء
السترات الصفراء
رويترز
اقتحم محتجون يرتدون سترات صفراء مكتب المدعي العام البريطاني في وسط لندن اليوم الثلاثاء.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المحتجين أمام المبنى يلوحون بالأعلام في حين ذكرت صحيفة إيفننج ستاندرد اللندنية أن المحتجين كانوا يهتفون قائلين "نريد مدعيا عاما جديدا". ولم يتضح على الفور الدافع وراء الاحتجاج.

وقالت شرطة لندن على تويتر: "جرى استدعاء الشرطة الساعة 1.45 ظهرا للإبلاغ عن وجود محتجين داخل مكتب المدعي العام".

وأضافت "هناك ضباط في المكان ويتعاملون (مع الموقف). لم تتم أي اعتقالات حتى الآن".

ولم يرد أي تعليق من مكتب المدعي العام بشأن الواقعة.

وادى المدعي العام البريطاني هو جيفري كوكس دورا بارزا في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد.

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