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فن

485 إيرادات "جريمة الإيموبيليا" لـ ناهد السباعي

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 07:06 م
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "جريمة الإيموبيليا" 633 ألفا و401 جنيه بعد عرضه أسبوعين. واستطاع أن يحقق أمس الاثنين 485 ألف جنيه. 

تدور أحداث "جريمة الإيموبيليا" حول عدة جرائم قتل وقعت فى العمارة الشهيرة التى عاش بها عدد من نجوم الفن، أبرزهم ليلى مراد وأنور وجدى، وكان آخرهم المؤلف كمال حلمى الذى عانى من مشكلات وظروف عائلية تسببت فى إصابته بمرض نفسى وتطورت حالته بمقتل "سماح" التى تقوم بدورها ناهد السباعى فى شقته، ومحاولته إخفاء الحادث؛ مما تسبب فى عدة جرائم متتالية.

الفيلم يشارك فيه بجانب ناهد السباعى كل من طارق عبد العزيز وهانى عادل وأحمد عبد الله محمود ودعاء طعيمة وماهر سليم ويوسف إسماعيل ومنحة زيتون، تأليف وإخراج خالد الحجر.

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