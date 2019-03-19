البحث العلمي تطلق منتدى عالميا للتكامل العربي الأفريقي في أبريل

أعلن الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم لشئون البحث العلمي، عن تنظيم منتدى عالمي خلال الفترة من 4 إلى 6 إبريل المقبل لإحداث التكامل العربي الأفريقي، مؤكدا أنه بعد تكليف الرئيس السيسي بالتكامل بين الجماعات العربية والافريقية بالفعل تم التواصل لوضع منصة للتعاون والتكامل.



وأكد «رفعت» خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن مصر غنية بالكوادر الشابة في مجال البحث العلمي، مشيرا إلى أنه طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي فإن مصر على استعداد لتقديم ما لديها لمساعدة ودعم الاشقاء.



وأوضح نائب وزير التعليم لشؤون البحث العلمي، أن مصر دولة قديمة وعريقة ولكن بها شباب وباحثين كثيرين وأكفاء، لافتا إلى أن مصر استطاعت استقبال وكالة الفضاء الأفريقية، وأن مصر دخلت المنافسة مع 4 دول أفريقية للأبحاث وحصلت على المركز الأول، مؤكدا أن مصر وباكستان من أعلى الدول في الإنتاج البحثي في 2018.