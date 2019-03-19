القومي لحقوق الإنسان يبدأ فعاليات خطة نشر الوعي بالأقصر

استهل المجلس القومى لحقوق الإنسان تنفيذ عدد من الانشطة والبرامج ضمن خطته لنشر الوعى بحقوق الإنسان بمحافظة الأقصر.



وشملت أولى الفعاليات تنفيذ دورة تدريبية لفئة الكوادر الحكومية للعاملين بديوان عام المحافظة لـ ٣٠ متدرب من الإدارات المختلفة بمراكز ومدن محافظة الأقصر تحتوي على ٨ جلسات تدريبية تشمل أساسيات حقوق الإنسان وعمل وحدات حقوق الانسان المنشأة حديثًا بالمحافظات والتنسيق والتعاون المستقبلي بين المجلس والإدارات التنفيذية بالمحافظة.



وبالتوازى نظم المجلس ورشة عمل تدريبية مع منظمات المجتمع المدنى بالمحافظة شارك فيها ٢٧ ممثل لجمعية ومؤسسة اهلية، تناولى اللقاء التعريف بالمجلس والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ودور منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق الاهداف المنوطة به فى تعزيز حقوق الإنسان والتنمية، كذلك دور المجلس القومى لحقوق الانسان فى دعم العمل الاهلى والتحديات التى تعرقل عملهم وسبل وآليات الحل.



وبالاضافة الى ذلك عقد المجلس لقاء حوارى مفتوح بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة الأقصر شارك فى اللقاء ٢٥ من الاطباء والممرضين، ودارت المناقشات حول الحق فى الصحة وسبل وآليات تمتع المواطنين بحقهم فى صحة جيدة.



وتختتم فعاليات اليوم بندوة مفتوحة بالتعاون مع مديرية الاوقاف بالمحافظة مع السادة الأئمة والدعاة حول مفاهيم حقوق الانسان.