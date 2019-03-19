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سيارات

أغلى سيارة في العالم تخطف الأنظار خلال معرض جنيف.. سعرها خيالي

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 07:15 م
بوجاتي لافواتير نوار
بوجاتي لافواتير نوار
أشرف بيومي
نجحت السيارة الأغلى في التاريخ "بوجاتي لافواتير نوار"، فى لفت الأنظار إليها بشدة أثناء خروجها البطيء من ساحة العرض، بعد انتهاء معرض جنيف للسيارات، حيث تغادر جميع السيارات النادرة التي تألقت في الحدث السويسري مع نهاية المعرض.

وظهرت السيارة في قمة أدائها العالي مع تشغيل موسيقى نظام العادم السداسي، وذكرت بعض التقارير أن تكلفة بوجاتي لافواتير الوحيدة من نوعها تصل لـ 18.68 مليون دولار، وأن المشتري هو رئيس مجموعة فولكس فاجن السابق، فيردايند بيخ.

وتستمد السيارة قوتها من نفس محرك W16 توربو رباعي سعة 8.0 لتر بقوة 1500 حصان وعزم دوران 1600 نيوتن.متر.

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