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رياضة

محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية رغم صيامه عن التهديف

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 07:11 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عمرو ابوبكر
تفوق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على جميع لاعبين الدوريات الكبرى برقم قياسي جديد، رغم صيام "الفرعون المصري" عن التهديف في المباريات الأخيرة على المستوى الدوري الإنجليزي .

وحسب إحصائية نشرتها "you state" المتخصص في الإحصائيات فإن محمد صلاح تفوق فى الاستحواذ على الكرة في الثلث الهجومي من الملعب أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ 17 هدفا، خلف المتصدر سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي صاحب الـ 18 هدفا.

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