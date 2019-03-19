المصري للدراسات يناقش تطورات العالمية في المجال الضريبي.. وزير المالية: الاقتصاد المصري مر بمرحلة حرجة.. انتهينا من قانون الإجراءات الضريبية الموحد

المصري للدراسات يناقش تطورات العالمية في المجال الضريبى

وزير المالية : الاقتصاد المصري مر بمرحلة حرجة

معيط: الوزارة انتهت من قانون الإجراءات الضريبية الموحد







عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان: "السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة"، لمناقشة التطورات العالمية في المجال الضريبى والتي تواكب التحول نحو الاقتصاد الرقمى، بالإضافة إلى قضية المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وجيفرى آدمز السفير البريطاني في القاهرة.وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى الصعبة التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية، أسهمت في تحقيق نتائج يشهدها الاقتصاد في الوقت الحالي، وهو ما ظهر من تغطية السندات الدولية التي طرحتها مصر الشهر الماضى حيث كانت الحكومة ترغب في طرح 3 مليارات دولار ولكن تم تلقى عروض بحوالي 21 مليار دولار، وتم في النهاية طرح سندات بقيمة 4 مليار دولار، وهو ما وصفه بنتاج الإصلاحات التي جعلت المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار التي اكتتب في السندات المصرية لأول مرة من أسواق آسيا.وأضاف معيط أن الاقتصاد المصرى مر بمرحلة حرجة خلال فترة الستة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية (يوليو – ديسمبر) 2018/2019، حيث تعرضت الأسواق الناشئة لخروج نحو 5 تريليون دولار لأسباب متعددة منها ما حدث في الأرجنتين وتركيا، والحرب التجارية العالمية بين الولايات المتحدة والصين، وزيادة أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، وزيادة أسعار الفائدة بصورة كبيرة في العديد من الدول الناشئة، وهو ما أثر بدوره على الاقتصاد المصرى حيث ارتفعت طلبات أسعار الفائدة على الاقتراض الداخلي لنسب "مقلقة" لحوالي 20 – 21% في حين تقدر نسبة الفائدة المستهدفة في الموازنة بنسبة 14%، كما ارتفعت قيمة الدولار إلى ما يقرب من 18 جنيها، في حين يبلغ دولار الموازنة المقدر نحو 17.25 جنيه، وارتفعت أسعار البترول العالمية لنحو 87 دولارا للبرميل، في حين يبلغ سعر البرميل المستهدف بالموازنة 67 دولار.وأكد وزير المالية، أنه رغم هذه التحديات، حققت الموازنة مستهدفاتها خلال النصف الأول من السنة المالية (يوليو – ديسمبر)، وبلغت قيمة الفائض الأولى 21 مليار جنيه، وهو ما يزيد عن المستهدف المقدر بنحو 15 مليار جنيه بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، كما حققت الحصيلة الضريبية 304 مليار جنيه في حين أن المستهدف بالموازنة 300 مليار جنيه، وهو ما يعنى أننا لسنا في حاجة لطلب اعتماد إضافى بموازنة السنة المالية الحالية من مجلس النواب، بعكس ما حدث العام الماضيين نتيجة تخطى الإنفاق بأبواب الموازنة عما هو مستهدف، وهو ما يؤكد استقرار السياسة المالية.واستعرض وزير المالية بعض خطوات الإصلاح التشريعى والإدارى في المجال الضريبى والمالى، حيث انتهت الوزارة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم تلقى ملاحظات المجتمع المدنى عليه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وتم الاستقرار على الشركة التي ستتولى عملية ميكنة الضرائب، كما وافق جهاز التنظيم والإدارة على الهيكل الجديد لمصلحة الضرائب والذى يدمج ضرائب الدخل والقيمة المضافة، لافتا إلى تلقى تعليمات رئاسية بالانتهاء من ملف الإصلاح الضريبة بحلول 30 يونيو 2020 باعتباره جزءا هاما من الإصلاح الاقتصادى في الدولة.وتعمل وزارة المالية على صياغة مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة، وطلبت معاونة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية في قانون التجارة الإليكترونية والضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، آملا الانتهاء منه خلال العام الحالي، وأعلن رقب الانتهاء من مشروع قانون الضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أسبوغ.من جانبه قال جيفرى آدمر السفير البريطاني بالقاهرة، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى الجريئة التي تبنها الحكومة المصرى أثرت إيجابا على الصورة الذهنية لمصر، وأسهمت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن تدفق الاستثمارات البريطانية على مصر سببه الرئيسى عملية الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا على دعم دولته لعملية الإصلاح الاقتصادى في مصر الذى حقق نجاحا كبيرا.وأكد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، على أهمية الندوة التي تتحدث عن السياسة المالية من جانب هام للغاية يتعلق بالأبعاد الضريبية، مؤكدا على أهمية المركز في القيام بالدراسات الاقتصادية التي تدعم صناع القرار ولها بصمات إيجابية في الكثير من السياسات التي تم اتخاذها على مدى الفترات السابقة.وأعلنت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير لتنفيذى ومدير البحوث بالمركز، أن دراسة المركز لهذه القضايا لم يقتصر على هذه الندوة، وإنما سيتم العمل على دراسة متخصصة لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وما يمكن الاستفادة منه في التجربة المصرية، لافتة إلى أن التحول الرقمي والاقتصاد الرقمى من أهم الموضوعات التي يهتم بها المركز في أجندته خلال العام الحالي، حيث بدأ سلسلة ورش عمل تعقد على مدار 6 أشهر لوضع أجندة متكاملة لعملية التحول الرقمي في مصر.وخلال الجلسة التي تم تخصيصها للحديث عن المستجدات الضريبية الدولية، والتي ترأسها الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة المركز، قال عمرو المنير نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، أن الحكومة عليها الاهتمام بقضية الاقتصاد الرقمى الذى أصبح يحتل الأهمية الأولى عالميا في الوقت الحالي، ودراسة آليات تحصيل الضرائب من هذه الأنشطة، لافتا إلى أن حجم التجارة الإليكترونية عالميا ارتفع من 25 تريليون دولار عام 2015 إلى 27.7 تريليون دولار عام 2017، وعندما يتم تطبيق الضرائب على هذه الأنشطة ستتحقق الكثير من الإيرادات.وأوضح المنير أن المشكلة في تحصيل الضرائب على الاقتصاد الرقمى تتمثل في أن التعامل يتم بين طرفين ولا يكون هناك وجود للحكومة في هذا العملية، لافتا إلى أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD توصلت إلى أن دولة المستهلك هي التي تحصل ضريبة القيمة المضافة، ولكن مازال هناك مشكلة في تحديد الآليات بالنسبة لضريبة الدخل، وهو ما يتم مناقشته حاليا بالمنظمة.وطالب المنير بضرورة إجراء تغييرات تشريعية تتيح تسهيل تبادل المعلومات، وأهمها سرية الحسابات البنكية، موضحا ان أفريقيا تخسر ما بين 50 – 60 مليار دولار سنويا بسبب قواعد سرية الحسابات البنكية، كما أن هناك 132 دولة غيرت قوانين سرية الحسابات لديها، وهو ما يجب دراسته في مصر، حيث أن هناك مراجعة ستجريها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية في الربع الثالث من العام الحالي 2019 على عدد من المعايير، وفى حالة عدم الالتزام بها سيكون هناك مشكلة بعد أن وقعت مصر على الاتفاقيات الدولية لمكافحة التهرب الضريبى الدولى.