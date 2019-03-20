ننشر خريطة مشاركة القطاع السياحي المصري بالمعارض الدولية

يشارك القطاع السياحى المصرى بشقيه الحكومي والخاص فى المعارض الدولية لإبرام الصفقات لجذب السائحين على مدار العام وقد حصل "صدى البلد" على خريطة المعارض السياحية لعام 2019 المقرر مشاركة القطاع السياحى المصرى بها تضمنت الآتي:





- مشاركة القطاع السياحي في معرض "OTM" بالهند و الفيتور الأسبانى في يناير الماضي.





- مشاركة القطاع السياحي في معرض "HOLIDAY WORLD" ببراغ و "FERE FOR ALL" وحدة أسواق شمال أوروبا والذى عقد بالدنمارك وملتقى رواد صناعة السياحة والسفر بالرياض ومعرض جدة الدولي للسياحة والسفر و معرض SALON DSE VACANCES ببلجيكا ومعرض ميونخ ببرلين خلال شهر فبراير الماضي.





كما ضمت قائمة خريطة المعارض السياحية لعام 2019 لشهر مارس الجارى "الملتقى الأوروبي للغوص بألمانيا ومعرض DYKMASSKN بالسويد، وأونارا للسياحة والاجازات بكندا، و UITT بأوكرانيا، وITB ببرلين.





وتشمل قائمة المعارض لشهر أبريل القادم، المعرض الصينى COTTM ببكين وLEISURE MINSK ببلاروسيا وKITF بـكازخستان و WTM LATIN AMERICA بالبرازيل و ATM بالإمارات وWTM AFRICA بجنوب أفريقيا.





فيما يشهد شهر مايو مشاركة القطاع فى معرض IMEX بألمانيا وفى الفترة من مايو حتى يونيو يقام معرض HANA TOUR INTERNATIONAL TRAVEL FAIR بكوريا الجنوبية.



