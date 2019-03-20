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برلمان

برلمانية عن مشروع قانون فاقدي السند: يوفر فرص عمل وحياة كريمة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:21 ص
دور رعاية أيتام
دور رعاية أيتام
القسم السياسي
أيدت النائبة مهجة الشريف عضو لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، مشروع قانون الرعاية اللاحقة لفاقدي السند الأسري، مؤكدة أنه سيوفر لهم فرص عمل وسكن وحياة كريمة.

وأضافت "الشريف" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المشروع من حيث المبدأ رائع جدًا، مشيرة إلى أن بعض أعضاء لجنة التضامن قاموا بزيارة لأحد دور الأيتام، واكتشفنا أنه تتم الرعاية بالشباب من الذكور والإناث فاقدي السند إلى سن 18 سنة فقط وبعد ذلك لا يحصلون على دعم ورعاية، إلا إذا أكملوا دراسة بالجامعة.

وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إلى أنه تم توقيع 60 نائبًا على هذا المشروع، وفي طريقة إلى العرض على الجلسة العامة، وسيتم تحويله بعد عرضه إلى اللجنة المختصة للمناقشة.

وكانت النائبة كارولين ماهر، عضو مجلس النواب، قد تقدمت بمقترح تعديل علي قانون الطفل، وذلك لإضافة فصل بعنوان الرعاية اللاحقة. 

وذكرت "ماهر"، فى بيان، الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى تحسين حياة الشباب فاقدي السند الأسري في مصر والحد من عدم المساواة والتمييز القانوني والاجتماعي الذي يواجه هؤلاء الشباب والشابات ممن يقيمون أو كانوا مقيمين في دور الرعاية، وتوفير نظام دعم رسمي لخريجي دور الرعاية يتيح لهم سهولة والانتقال من الرعاية البديلة إلى حياة مستقلة.

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