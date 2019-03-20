بريطانيا تمر بأسوأ أزمة سياسية ودستورية منذ قرون.. رئيس البرلمان يدمر خطة تيريزا ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. ورئيسة الوزراء غارقة في شبر ماء.. والبريطانيون في حالة صدمة

بيركو يضرب ماي بالقاضية ويرفض التصويت الثالث على خطتها للبريكست

اجتماع أزمة في الحكومة.. وماي تبحث خيارات تأجيل الطلاق البريطاني

قمة الخميس في بروكسل تحسم مصير البريطانيين.. والأوروبيون: حان وقت إنهاء اللعبة





تعيش بريطانيا أزمة دستورية كبيرة منذ أمس، وذلك بعد قيام رئيس البرلمان جون بيركو باستخدام معاهدة قديمة تعود إلى 2 أبريل 1604، وذلك لوقف التصويت الثالث على خطة تيريزا ماي رئيسة الوزراء لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، وذلك قبل 10 أيام من الموعد المقرر للانفصال عن التكتل الموحد.





وفي قرار دراماتيكي أثار غضب الحكومة وتحذيرات من أزمة دستورية، أعلن بيركو الاثنين أنه لا يمكن التصويت على الاتفاق في شكله الحالي مرة ثالثة.





وبعد أسابيع من المأزق والفوضى السياسية في البرلمان، اضطرت ماي إلى الإقرار بوجوب تأجيل بريكست، وسط مخاوف من صدمة اقتصادية في حال أنهت بريطانيا عضويتها المستمرة منذ 46 عامًا في الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.





ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" عن مصادر بالحكومة البريطانية قوبهم إن ماي كتبت رسالة إلى الاتحاد الأوروبي لتطلب تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لتأجيل البريكست حتى 30 يونيو المقبل مع احتمال أن يتم التمديد إلى ما بعد هذا التاريخ.





واعترفت ماي بأن المملكة المتحدة تعيش في أزمة، وذلك بعد منعها من عرض خطتها على مجلس العموم، وناقشت، خلال محادثات أزمة مع وزرائها البريكست لمدة 90 دقيقة، لكن أحد الوزراء أكد أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.





لم تقدم رئيسة الوزراء البريطانية خلال الاجتماع خيارا يمكنها الدفاع عنه، وقالت ماي أنها سوف تحتاج إلى فترة قصيرة لتمديد البريكست لو حصلت على موافقة البرلمان على خطتها، كما حذرت أنصار الخروج "الخشن"، المتشددين المطالبين بـ "الطلاق" من أوروبا، من أن تمديد الانفصال سيكون ضروريا إذا لم يتم الموافقة على الخطة في البرلمان، لكن أي تأجيل يتطلب موافقة الدول الـ 27 الأعضاء في التكتل الموحد.





وتتوقع مصادر أن تأجيل الربيكست قد يصل إلى عامين، لكن وزراء حكومة ماي لم يتفقوا على المدى الزمنى لتمديد الخروج.





ورفض النواب صفقة تيريزا ماي للمرة الثانية الأسبوع الماضي بأغلبية 149 صوتًا، كما صوتوا لصالح استبعاد مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وتأييد تمديد عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وتتوجه رئيسة الوزراء البريطانية إلى بروكسل، بعد غد الخميس، لبحث خيارات التأجيل مع قادة الاتحاد الأوروبي، محذرة من أن عدم التوصل إلى اتفقا سيؤدي إلى تأجيل طويل لبريكست.





إلا أن القوى الكبرى في الاتحاد طالبت لندن بإبلاغها بوضوح ما الذي تريده من بريكست، محذرة من أنها لا ترغب في التوقيع على خطط غامضة لتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد.





ولا تزال ماي تأمل في أن تتمكن من تمرير الخطة التي توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي في البرلمان قبل موعد الانسحاب في 29 مارس رغم رفض النواب لها مرتين.





وصرح وزير الشئون الأوروبية في ألمانيا مايكل روث أثناء وصوله لإجراء محادثات في بروكسل "لقد أرهقتنا هذه المفاوضات جدا، وأتوقع مقترحات واضحة ودقيقة من الحكومة البريطانية حول الأسباب التي تجعل من هذا التأجيل ضروريا".





وأضاف: "ليست لدي أية رغبة في إجراء مناقشات ومفاوضات غير جوهرية بشأن بريكست، الرجاء من أصدقائنا الأعزاء في لندن تقديم (مقترحات جوهرية). الوقت يمضي بسرعة".





وكان زعماء الاتحاد الأوروبية يأملون في أن تأتي ماي إلى قمة الخميس وهي تحمل خطة للمصادقة على اتفاق الانسحاب قبل موعده المقرر.





وصرح روث "حان الوقت لوضع نهاية للعب، لا نريد معاقبة المملكة المتحدة، ولكننا سمعنا انتقادات في لندن بأن الاتحاد الأوروبي ليس مرنا. أعتقد أن هذا كلام فارغ. لقد قمنا بخطوات كبيرة من أجل بريطانيا".





من ناحيتها، أكدت وزيرة الشئون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو أنها لن توافق على طلب التأجيل بشكل تلقائي.





وقالت "نريد شيئاً جديداً لأن ذلك طلب بتمديد البقاء في نفس المأزق الذي نحن فيه الآن، كيف نخرج من هذا المأزق؟.. هذا سؤال للسلطات البريطانية".





وأكدت أن على بريطانيا "تقديم مبادرة واضحة، وسبب مقنع تدعمه أغلبية".





بدوره، دعا المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجاريتيس شيناس ماي وحكومتها إلى "اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة وبعد ذلك إبلاغنا بسرعة".





وأشار أحد مساعدي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى أن قبول طلب التأجيل "ليس مؤكدا أو تلقائيا".





ووصفت الصحف البريطانية، المؤيدة للبريكست، بيركو بأنه "مدمّر بريكست"، فيما تشير التقارير إلى أن ماي قد تطلب تأجيل الخروج لمدة 12 شهرا.





وصرح وزير بريكست ستيف باركلي لهيئة بي بي سي "الواقع هو أن أفضل طريقة لتنفيذ بريكست هي دعم اتفاق رئيسة الوزراء.





وأضاف قرار بيركو مزيدا من التعقيد لعملية بريكست المعقدة أساسا والتي كشفت عن انقسامات عميقة في البرلمان البريطاني.





ولا يزال النواب غير متفقين على كيفية تطبيق نتيجة استفتاء 2016 للخروج من الاتحاد الأوروبي، كما لا يزال الناخبون منقسمين بعد نحو ثلاث سنوات من تصويتهم في الاستفتاء بنسبة 52% مقابل 48%.





ولا يزال العديد من نواب حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي يعارضون الاتفاق ويعتقدون أنه يبقي بريطانيا قريبة جدا من الاتحاد الأوروبي.





وأشار العديد من النواب إلى أن قرار بيركو يعني أن على ماي أن تعود إلى طاولة المفاوضات في هذه المرحلة المتأخرة.





إلا أن باركلي أكد "هذا هو الاتفاق المطروح من الاتحاد الأوروبي الذي بقي ثابتا على رأيه بشأنه".





أشار خبراء دستوريون إلى أنه إذا وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد بريكست، فإن ذلك قد يشكل تغييرا كافيا للتصويت على الاتفاق بعد القمة.





وفي حال دعم غالبية النواب لاتفاق ماي، فقد يتمكنون من تمرير قرار يجبر بيركو على السماح بتصويت جديد.





واقترح المحامي العام روبرت باكلاند، النائب المحافظ الذي يوجه نصائح قانونية للحكومة، بأن يتم إنهاء الدورة البرلمانية بشكل مبكر وبدء أخرى بعدها مباشرة.



