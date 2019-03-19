سيكو مصر: إنتاج أول ماكينة دفع إلكتروني مصرية الصنع أبريل المقبل

قال المهندس محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات السيليكون «سيكو مصر»، إنه سيتم إنتاج أول ماكينة دفع إلكتروني مصرية الصنع في أواخر أبريل المقبل، مؤكدا أنهم يسعون الي خدمة السوق المصري وميكنة وتطوير المجتمع.



وأضاف «سالم» خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها علي التحول الرقمي والشمول المالي وهناك دور فعال للشركات المصرية تجاه تطور الدولة.



وأشار رئيس مجلس إدارة «سيكو مصر»، إلى أن مصر بها أول مصنع مصري للهواتف المحمولة والتابلت، لافتا إلى أن إنتاج أول ماكينة دفع إلكتروني بمكون مصري 40%، وهناك اهتمام لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الالكترونية.

