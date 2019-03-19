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كوثر محمود: الفيديو المتداول لشاب يتراقص مع طفل حديث الولادة ليس لممرض

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:04 م
شاب يرقص بطفل حديث
شاب يرقص بطفل حديث الولادة
محمد غالى
أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، أن هناك تعليمات موجهة للتمريض فى كافة المستشفيات الحكومية والخاصة بالالتزام بقواعد وأخلاقيات المهنة، تأكيدا لنصوص قانون مزاولة مهنة التمريض.

وقالت نقيب التمريض، فى بيان اليوم، إن الفيديو المتداول لشاب يرتدى زي التمريض ويتراقص مع طفل حديث الولادة في أحد المستشفيات ليس ممرضا، وإنما شاب يرتبط بصلة قرابة بالطفلة التى يرقص بها كنوع من الاحتفال على طريقته دون الإضرار بها، وهذا ما أكده الشاب وأهل الطفلة التى وصفو صلة القرابة بينهم بأنها ابنة خالة وتم التقاط الفيديو من 9 شهور.

وأضافت نقيب التمريض، أن النقابة مسجل بها ما يقرب من 250 ألف ممرض وممرضة جميعهم أقسموا على ألا يخترقوا خصوصيات المريض ويحفظون أسراره، مؤكدة أن النقابة تتابع ما يصدر من أعضائها تجاه المريض ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مقصر أو متجاوز.

وأضافت أن التمريض المصرى من أفضل التمريض حول العالم ويتم اطلاعهم على جديد المهنة من خلال الدورات التدريبية فى الوزارة والنقابة مؤكدة أن التمريض ملتزم بالقانون واخلاقيات المهنة وأوضحت نقيب التمريض أنه سيتم التنبيه على التمريض فى المستشفيات العامة والمركزية والقطاع الخاص بمنع دخول ذوي المرضى الى منطقة العمليات والحضانات حرصا على سلامة المريض ومنعا لعدم اختراق خصوصياتة وطالبت نقيب التمريض، رواد السوشيال ميديا بتحري الدقة فيما يتم تداوله على السوشيال ميديا قبل توجيه اتهامات لصفوف التمريض، مؤكدة أن النقابة لا تتوانى عن تقصى حقيقة أى مخالفة تتعلق بأعضاء المهنة .

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