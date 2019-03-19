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أخبار البلد

النقض تقاضي منتحلي صفة اتحاد الأطباء العرب

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:14 م
اتحاد الأطباء العرب
اتحاد الأطباء العرب
محمد غالى
قضت محكمة النقض، بانتفاء صفة الأمين العام عن د أسامة عبدالحى فى الدعوى( رقم 345 لسنة 9 ق ).

وجدد أعضاء الأمانة العامة والمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب الثقة فى الأمين العام أ.د أسامة رسلان باعتباره هو الأمين العام الشرعى لاتحاد الأطباء العرب ورفض أى مزاعم هنا وهناك.

فى ذات السياق قام المجلس الأعلى والأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب بإعادة انتخاب أ.د أسامة رسلان أمينًا عامًا لاتحاد الأطباء العرب لفترة ثانية وذلك خلال اجتماعاتها الدورية والذى عقد بلبنان فى الفترة من 28 فبراير الى 2 مارس 2019م بحضور ممثلين عن 14 دولة عربية وتحت رعاية السيد سعد الحريرى رئيس مجلس الوزراء.

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