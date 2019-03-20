جدل برلماني حول مشروع قانون الرعاية اللاحقة لفاقدي السند.. يوفر لهم فرص عمل.. يعتبر تكراراً لما جاء في قانون الطفل

كارولين ماهر: مشروع القانون رعاية فاقدي السند سيحد من عدم المساواة

عبلة الهواري: قانون حماية الطفل يوفر الرعاية اللاحقة لفاقدي السند

مهجة الشريف عن مشروع قانون فاقدي السند: يوفر لهم حياة كريمة





أثار مشروع قانون الرعاية اللاحقة لفاقدي السند، الذي تقدمت به النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعي، جدًلا بين أعضاء البرلمان وتباين في الآراء حول أهمية مشروع القانون.





مشروع القانون الذي قدمته "ماهر" ينص على تعديل قانون الطفل، وذلك لإضافة فصل بعنوان الرعاية اللاحقة.





وذكرت ماهر فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى تحسين حياة الشباب فاقدي السند الأسري في مصر والحد من عدم المساواة والتمييز القانوني والاجتماعي الذي يواجه هؤلاء الشباب والشابات ممن يقيمون أو كانوا مقيمين في دور الرعاية، وتوفير نظام دعم رسمي لخريجي دور الرعاية يتيح لهم سهولة والانتقال من الرعاية البديلة إلى حياة مستقلة.





وأكدت النائبة أن المشروع يتقدم برؤية كاملة عن الرعاية اللاحقة كما تم تقديم مقترح إضافة مادة عقوبات لمن يعرقل تطبيق هذا القانون.





لكن البعض يرى أن مشروع القانون لن يضيف جديد، وقانون حماية الطفل يكفل هذا الأمر، بينما يرى آخرون أنه يوفر فرص عمل وحياة كريمة للأطفال عندما يتخطون سن الـ 18 عامًا، وهذا لا ينص عليه قانون حماية الطفل.





في البداية، عبرت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، عن رفضها لمشروع قانون المقدم من النائبة كارولين ماهر الخاص برعاية اللاحقة لفاقدي السند الأسري، مؤكدة على أن ما جاء في هذا المشروع موجود بالفعل في قانون الطفل.





وأضافت "الهواري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن وزارة التضامن الاجتماعي تموين جميع الجمعيات الاهلية التي لديها نشاط رعاية الأطفال مجهولين النسب من الصغر إلى الكبر، وتوفر لهم الدعم اللازم من مسكن ومأكل ومشرب وتعليم، ولا تكتفي بهذا الأمر فحسب بل تدعمهم إلى مابعد الجواز وتتحمل جميع الأعباء الناتجة عنه.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إصدار تشريع آخر يتضمن نفس المميزات يعتبر بمثابة تكرار لما تقوم به الوزارة والقانون، وخير دليل على ذلك انتشار الكم الكبير من الجمعيات الاهلية في جميع المحافظات التي تحصل على تموين الوزارة وتمارس نشاطها في دعم الشباب والشابات.





في المقابل، أيدت النائبة مهجة الشريف عضو لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، مشروع قانون الرعاية اللاحقة لفاقدي السند الأسري،مؤكدة على أنه سيوفر لهم فرص عمل وسكن وحياة كريمة.





وأضافت "الشريف" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه المشروع من حيث المبدأ رائع جدًا، مشيرة إلى أن بعض اعضاء لجنة التضامن قاموا بزيارة لأحد دور الأيتام، واكتشفنا أنه تتم الرعاية بالشباب من الذكور والإناث فاقدي السند إلى سن 18 سنة فقط وبعد ذلك لا يحصلون على دعم ورعاية، إلا إذا أكملوا دراسة بالجامعة.



