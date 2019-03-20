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كيف التحق فتى الريف بأول دفعة بمعهد التمثيل.. شكري سرحان: امتحان الريحاني صعب.. نوستالجيا

الأربعاء 20/مارس/2019 - 03:43 ص
شكري سرحان
شكري سرحان
أماني إبراهيم
كان الفنان الراحل شكري سرحان الذي طالبا بأول دفعة في معهد التمثيل، عاصر عظماء زمن الفن الجميل وكان الفتى الأول، وتوالت الأجيال التي تتخرج من المعهد ولكن ظلت أبرزها هي أول دفعة «دفعة 1947» والتي لقبت بدفعة العظماء.

لم يقاوم محمد شكري الذي غيّر اسمه فيما بعد ليصبح شكري سرحان والذي يحل اليوم ذكرى وفاته الـ 22 رغبته ليصبح ممثل، فمارس موهبته في التمثيل المسرحي بالمدرسة ونتيجة لتفوقه حصل على منحة مجانية من التعليم العالي وفي ذلك الوقت تم الإعلان عن افتتاح معهد التمثيل. 

«مستحيل تضيع مني فرص زي دي» خاصة أن معهد التمثيل كان حكوميا، فكان لا بد للفتى الريفي أن يواجه أسرته بهذا القرار، وتفاجأوا بهذا القرار وموقفها الذي لم يتنازل عنه، فخيروه إما أسرته أو التمثيل، فلم يتردد شكري وقال التمثيل طبعاً.

سيطرت فكرة التمثيل على عقله وكيانه، فرسم حياته ومستقبله بأكمله على الالتحاق بالمعهد، «شعرت أنني كالسمكة إذا ابتعدت عن المياه ستموت وكذلك اذا ابتعدت عن التمثيل فسأموت» كما قال شكري في حوار قديم نشر بمجلة الكواكب عام 1972.

وجاءت اللحظة الحاسمة في حياته عندما وقف أمام اللجنة الحاسمة لاختياره للالتحاق في أولى دفعات معهد التمثيل، ووقف أمام أساتذة كبار كجورج أبيض، ونجيب الريحاني، وزكي طليمات، وأحمد علام، وكان منتظرا هذه اللحظة التي فاقت كل التوقعات، لدرجة أن الاختبارات الأولية استمرت لعشرة أيام متتالية.

واستمرت الاختبارات على خشبة مسرح الأزبكية والتي ننتج عنها اختيار أكثر من مائتي طالب وطالبة، أما امتحان التصفية النهائي فقد اختير فيه 25 شاب وفتاة فقط من المائتي الذي قبلوا، ويروي شكري تفاصيل هذا الامتحان :«لم أكد أنطق ثلاثة جمل فقط أمام اللجنة حتى أوقفوني وقاطعوني وقالوا متشكرين، صدمت وشعرت بالإخفاق، وتصورت أنهم لم يقتنعوا بي، بدليل أنهم لم يعطونني فرصة كافية لأعبر عن إمكانياتي».

وتابع "سرحان" عن هذه اللحظات: «لحظة كأنها دهر، تمايلت رؤوس الأساتذة وسمعت همهمة لم أتبينها جيدا ثم قالوا لي متشكرين ولم أشعر بالاطمئنان بعدها»، حتى اللحظة التي وجد فيها اسمه مدرجاً وسط أسماء المقبولين بأول دفعة تلتحق بمعهد التمثيل.

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