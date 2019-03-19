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أهالي سنهور لمحافظ البحيرة: مواطن استولى على شارع وحوله لحظيرة ورئيس المدينة يتقاعس عن المواجهة .. صور

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:46 م
مواطن يحول شارعا
مواطن يحول شارعا عموميا إلى حظيرة في البحيرة
تقدم المواطن نويصر محمد أحمد، باستغاثة إلى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باسم العشرات من أهالي قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور بشأن استياء الأهالي من استيلاء أحد المواطنين على شارع عمومي بعرض 6 أمتار وتحويله إلى حظيرة مواشي خاصة.

وطالب المواطن في شكواه التي أرسلها إلى صدى البلد، بإزالة الحظيرة من داخل الكتلة السكنية وتنفيذ قرار الإزالة وفتح الشارع المدرج لخريطة مجلس القرية الذي عرضه 6 أمتار ويربط بين شارعين عموميين.

وأضاف في شكواه: "نستغيث بفتح الشارع وإزالة الحظيرة حيث أنها غير مطابقة للمواصفات وبها أكثر من 100 رأس ماشية وهناك تقاعس غير مبرر من رئيسي مجلس المدينة ومجلس القرية على الرغم من استيفاء شروط المخالفة والاستيلاء على الطريق العام وتهديد البيئة المحيطة واستخراج قرارات بالإزالة كما هو موضح، لكن التقاعس عن التنفيذ أصبح غير مفهوم من جانب رئيس المدينة .

وقال المواطن موجها حديثه الى محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة "لقد عهدنا في سيادتكم تطبيق القانون وفرض سيادة الدولة وإعادة الحق إلى أهله، وأملنا في سيادتكم أن تقفوا بجانب عشرات الأهالي الذين لا يستطيعون الوصول الى منازلهم بسبب تلك الحظيرة التي التهمت الشارع الوحيد المؤدي إليها وفقا لخريطة مجلس القرية كما هو موضح لديكم.
أهالي سنهور لمحافظ البحيرة: مواطن استولى على شارع وحوله لحظيرة ورئيس المدينة يتقاعس عن المواجهة .. صور
أهالي سنهور لمحافظ البحيرة: مواطن استولى على شارع وحوله لحظيرة ورئيس المدينة يتقاعس عن المواجهة .. صور
أهالي سنهور لمحافظ البحيرة: مواطن استولى على شارع وحوله لحظيرة ورئيس المدينة يتقاعس عن المواجهة .. صور
أهالي سنهور لمحافظ البحيرة: مواطن استولى على شارع وحوله لحظيرة ورئيس المدينة يتقاعس عن المواجهة .. صور
أهالي سنهور لمحافظ البحيرة: مواطن استولى على شارع وحوله لحظيرة ورئيس المدينة يتقاعس عن المواجهة .. صور
أهالي سنهور لمحافظ البحيرة: مواطن استولى على شارع وحوله لحظيرة ورئيس المدينة يتقاعس عن المواجهة .. صور
أهالي سنهور لمحافظ البحيرة: مواطن استولى على شارع وحوله لحظيرة ورئيس المدينة يتقاعس عن المواجهة .. صور

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