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أخبار البلد

غضب بين أسر ضحايا الحادث الإرهابي بنيوزيلندا.. والشرطة تتدخل

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:25 م
حادث نيوزيلندا الإرهابي
حادث نيوزيلندا الإرهابي
سعيد العربي
قالت الدكتورة غادة داوود رئيس الجالية المصرية بنيوزيلندا، إنه تم التعرف على ١٢ جثمانا من ضحايا العمل الإرهابي بنيوزيلندا إلى جانب تسليم ٦ منهم، موضحة أنه لَم يتم بعد إكمال الإجراءات للجثامين الستة الآخرين.

وأضافت في تصريحات لـ"صدى البلد" أن هناك حالة غضب عارمة لدى أسر الضحايا لأنهم يريدون جثامين ذويهم، موضحة أن الجانب النيوزيلندي متفهم لغضبهم وطالبهم ببعض الصبر للانتهاء من إجراءات الطب الشرعي كاملة لعدم حدوث أي خطأ.

وأشارت إلى أنه مازالت الأعداد كبيرة لمن ينتقلون إلى المدينة الحزينة، ووحدت شركة الطيران النيوزيلندية سعر التذكرة في جميع الأوقات، حيث إنها أعلنت بأنه ليس هذا الوقت المناسب لكسب الأرباح وزودت عدد الرحلات إلى كرايستشيرش، لافتة إلى أنه في العادي أسعار التذاكر تتفاوت حسب موعد الرحلة وأي ساعة في اليوم.

وتابعت أن البرلمان النيوزيلندي بدأ جلسته بالسلام عليكم وقراءة آيات من الذكر الحكيم باللغة العربية والإنجليزية.

السلام عليكم يقولها مديرو المدارس ووزارة التعليم تضع خطة لتدريس الطلاب في المدارس لنشر روح المحبة ونبذ الكراهية وكيفية قبول الآخر.

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