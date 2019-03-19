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رياضة

شاهد.. مهارات لاعب الاتصالات تشعل الصراع بين كبار الدوري

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:31 م
مهران الجهمي مع ربيع
مهران الجهمي مع ربيع ياسين
عمرو ابوبكر
بات مهران الجهمى مدافع شباب الاتصالات على بعد خطوة من فريق سموحة لتدعيم دفاع الفريق السكندرى مع بداية الموسم المقبل، بعد أن لفت الأنظار بتقديم مستوى متميز مع الاتصالات خلال الفترة الماضية.

وخطف مهران الجهمى أنظار الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين وانضم لمعسكرين، ونال إعجاب الجهاز الفنى وقد يكون له دور فى المعسكرات المقبلة للفراعنة الصغار، بالإضافة إلى أنه أحد العناصر الأساسية فى منتخب القاهرة تحت قيادة أحمد سراج.

يذكر أن نادي الزمالك دخل في الصراع على التعاقد مع اللاعب، وعقد مسؤولو القلعة البيضاء جلسة مع اللاعب صاحب الـ 18 عاما، لكي يتم الوصول إلى حل لضم اللاعب.

وفي الآونة الأخيرة ظهرت مناوشات من مسؤولي تعاقدات الأهلي، تؤكد وجود نية لمفاوضة ابن المصرية للاتصالات للانتقال إلى القلعة الحمراء.

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