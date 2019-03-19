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هجوم ناري من تامر أمين على إسرائيل في ذكرى استرداد طابا.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:29 م
تامر أمين
تامر أمين
هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، إن الجانب الإسرائيلي يتميز بالبجاحة، ففي ذكرى استرداد مصر لـ طابا، احتفلت صفحة إسرائيل بالعربي بذكرى استرداد مصر لـ طابا، ونشرت صورة للمطربة شادية وأكدت أن مصر اليوم في عيد.

وأضاف " أمين " في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار":" مش عارف منين بتجيب إسرائيل البجاحة دي، ورغم أنفكم مصر اليوم في عيد".

وتابع: "مصر تحتفل بهزيمة إسرائيل وطردها، وبدل ما يتكسفوا على دمهم يحتفلوا بذكرى استرداد مصر لطابا".

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