إعلان تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان دي - كاف.. الأحد المقبل

يعقد مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) برئاسة أحمد العطار المدير الفني للمهرجان، مؤتمرا صحفيا مساء الأحد المقبل لإعلان تفاصيل الدورة الثامنة للمهرجان.





وقال العطار - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إنه سيشارك في المؤتمر كل من ريم علام المدير التنفيذي للمهرجان، وعدد من الفنانين لطرح أفكارهم الجديدة بشأن النسخة الثامنة من المهرجان.



