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فن

إعلان تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان دي - كاف.. الأحد المقبل

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:17 ص
مهرجان دي - كاف
مهرجان دي - كاف
أ ش أ
يعقد مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) برئاسة أحمد العطار المدير الفني للمهرجان، مؤتمرا صحفيا مساء الأحد المقبل لإعلان تفاصيل الدورة الثامنة للمهرجان.

وقال العطار - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إنه سيشارك في المؤتمر كل من ريم علام المدير التنفيذي للمهرجان، وعدد من الفنانين لطرح أفكارهم الجديدة بشأن النسخة الثامنة من المهرجان.

يذكر أن (دي-كاف) هو مهرجان سنوي متعدد المجالات الفنية متخصص في تقديم الفنون المعاصرة، وانطلق في عام 2012 وأقيمت دوراته بانتظام، وعبر سنواته السبع الماضية استطاع أن يصبح أحد أهم وأبرز مهرجانات الفنون المعاصرة بمصر والعالم العربي، ويشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال وسينمائية، ويشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من جميع أنحاء العالم.

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