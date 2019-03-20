ممنوع دخول الأطفال.. سناب شات يقر لوائح جديدة

عقب تحرك تطبيق "سناب شات" لمنع الأطفال من تسجيل الدخول.





وقالت الشركة إن نظام التحقق من Snapchat فشل في منع الأطفال دون السن القانونية من استخدام تطبيق المراسلة.





وفي جلسة استماع للجنة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة ، اعترف ممثلو شركة Snapchat بأن الأطفال استطاعوا تجاوز الضمانات والقواعد التي وضعها التطبيق، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا إندبندينت " البريطانية.





وقال "ستيفن كولينز" أحد المسئولين بـ"سناب شات": "لا نريد الأطفال دون سن 13 عامًا على المنصة، نحن نتخذ خطوات لمنعهم من الانضمام إلى المنصة".





ومن التدابير التي يتخذها "سناب شات" هو طلب من مستخدمي Snapchat إعلان سنهم عن طريق إدخال تاريخ ميلادهم عند التسجيل في التطبيق.



