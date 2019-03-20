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منوعات

ممنوع دخول الأطفال.. سناب شات يقر لوائح جديدة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:16 ص
صدى البلد
نهى حمدي
عقب تحرك تطبيق "سناب شات" لمنع الأطفال من تسجيل الدخول.

وقالت الشركة إن نظام التحقق من Snapchat فشل في منع الأطفال دون السن القانونية من استخدام تطبيق المراسلة. 

وفي جلسة استماع للجنة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة ، اعترف ممثلو شركة Snapchat بأن الأطفال استطاعوا تجاوز الضمانات والقواعد التي وضعها التطبيق، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا إندبندينت" البريطانية.

وقال "ستيفن كولينز" أحد المسئولين بـ"سناب شات": "لا نريد الأطفال دون سن 13 عامًا على المنصة، نحن نتخذ خطوات لمنعهم من الانضمام إلى المنصة".

ومن التدابير التي يتخذها "سناب شات" هو طلب من مستخدمي Snapchat إعلان سنهم عن طريق إدخال تاريخ ميلادهم عند التسجيل في التطبيق.

وتشمل التدابير الأخرى المصممة لمنع الأطفال دون سن 13 عامًا استخدام Snapchat إدراج التطبيق في قسم Teen في متجر Google Play للأشخاص الذين يقومون بتنزيل التطبيق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android.

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