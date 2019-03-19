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أستاذ علوم سياسية: التعديلات هدفها الصالح العام والمنطق سينتصر في النهاية.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:07 م
معتز عبد الفتاح
معتز عبد الفتاح
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أنه يوافق على التعديلات من حيث المبدأ، موضحا أنه قبل إجراء التعديلات الدستورية يقوم البرلمان باتخاذ آلية الحوار المجتمعى للتعرف على كافة الآراء.

وأضاف عبد الفتاح ، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبوبكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"؛ أن التعديلات هدفها الصالح العام، ووأنه سيتم الاستماع للجميع، والمنطق سينتصر فى النهاية.

وأشار عبد الفتاح إلى أن دستور مصر في 2014، كان طموح زيادة عن اللزوم، وكان لابد من وجود تنظيم للمؤسسات لعدم وجود تجانس في عمل المؤسسات والهيئات".

يذكر أن جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية سوف تبدأ من الغد.

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