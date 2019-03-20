اليوم.. انطلاق مؤتمر تطوير برامج التدريب بالمؤسسات العربية بجامعة بنها

ينظم اليوم الأربعاء مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها مؤتمره العلمي الثالث بعنوان "تطوير برامج التدريب بالمؤسسات العربية لمواكبة عصر الابتكار وريادة الاعمال وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



ويتناول 4 محاور رئيسية في مقدمتها التدريب والابتكار وريادة الاعمال واستراتيجيات المراكز التدريبية لتحقيق الجودة والتنمية وكذا التدريب عن بعد وتطوير البرامج التدريبية في المؤسسات العربية لتحقيق التنافسية والتميز ويشارك فيه وفود من 8 دول عربية بالإضافة إلى المشاركين من الجامعات المصرية.



ويناقش 93 ورقة عمل وبحث علمي مقدم من أساتذة في الجامعات المصرية والعربية وذلك خلال 12 جلسة علي مدي يومين، ويعد المؤتمر أكبر فاعلية علمية عربية ستناقش سبل الارتقاء وتطوير برامج التدريب في المؤسسات العربية، حيث يشارك عدد كبير من الباحثين في مجالات التدريب داخل مصر وخارجها.