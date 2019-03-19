ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السفير الياباني: نبذل قصارى جهدنا لدعم الإصلاحات التعليمية في مصر

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:09 م
ماساكي نوكي - السفير
ماساكي نوكي - السفير الياباني
محمود نوفل
أعرب السفير ماساكي نوكي، سفير اليابان في القاهرة، عن سعادته المبالغة لحضور حفل توقيع عقد لبرنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان علي المستوي الأساسي في مدرسة شهداء بورسعيد الابتدائية بالسيد زينب بالتعاون مع مركز تنوير للتنمية وحقوق الإنسان، لافتا الي انه من خلال هذا العقد سيقوم المركز بتنفيذ مشروع لتحسين البيئة التعليمية بالمدرسة.

وقال السفير الياباني خلال كلمته التي ألقاها خلال حفل التوقيع :أنني دائما ما أؤكد على أن الموارد البشرية هي أهم الموارد وكما قال طه حسين التعليم لكل مواطن كالماء الهواء لذلك تبذل حكومة اليابان قصارى جهدها لدعم الإصلاحات التعليمية التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال الشراكة المصرية اليابانية في التعليم".

وأضاف قائلا : وأود أن أؤكد هنا على أن المجتمع المدني أيضا يلعب دورا محوريا في التنمية التعليمية في مصر حيث ساهمت المنظمات غير الحكومية المصرية في تطوير التعليم في جميع أنحاء البلاد بالتزامن مع مبادرة الحكومة من خلال الاستماع إلى أصوات السكان المحليين وتحديد الاحتياجات والطالب الفعلية للمجتمع المحلي"

ترشيحاتنا

سارة نخلة في حوار لـ صدى البلد: لم أصب بعقدة من الزواج بعد ضرب زوجي لي.. ولن أتنازل عن الطلاق

شاهد يفجر مفاجآت عن حادث إطلاق النار على مواطنين في أوسيم.. صور

حازم إمام يساند ميدو بعد قرار إقالته من تدريب الوحدة السعودي

إصابة 4 فلسطينيين في استهداف طائرة إسرائيلية أرضا زراعية شرق غزة

ننشر أول صور للضابط المصاب في حادث إطلاق نار بأوسيم

شباب الإخوان يفضحون أردوغان بعد تهديده بترحل 12 إلى مصر.. فيديو

شاهد.. ياسمين الخطيب تنشر صورة والدتها اللبنانية

شاهد.. رد رونالدو على مشجعة طلبت منه العودة إلى ريال مدريد

أمن الجيزة يفرض كردونا حول مستشفى أوسيم بعد حادث إطلاق النار العشوائي.. صور

تعليق ناري من مدرب المنتخب السابق على إقالة ميدو من تدريب الوحدة

ليروى ساني يصل معسكر المنتخب الألماني بملابس قيمتها 25 ألف يورو

الحكم بإعدام فران ذبح خطيبته وابنة شقيقتها فى البحيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

الأهالي يروون تفاصيل جريمة أوسيم المروعة.. فيديو
أحمد موسى عن حادث أوسيم: مصيبة.. ولولا تدخل الشرطة لحدثت مذبحة
تعرف على قيمة الضريبة التى ستدفعها عند تقديم إقرارك الضريبي.. فيديو
فيديو جراف.. التفاصيل الكاملة حول العقود المؤقتة للفائزين بمسابقة المعلمين
هل تساهم السوشيال ميديا على التفكك الأسري.. استطلاع أحمد موسى الليلة في على مسئوليتي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟