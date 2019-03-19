السفير الياباني: نبذل قصارى جهدنا لدعم الإصلاحات التعليمية في مصر

أعرب السفير ماساكي نوكي، سفير اليابان في القاهرة، عن سعادته المبالغة لحضور حفل توقيع عقد لبرنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان علي المستوي الأساسي في مدرسة شهداء بورسعيد الابتدائية بالسيد زينب بالتعاون مع مركز تنوير للتنمية وحقوق الإنسان، لافتا الي انه من خلال هذا العقد سيقوم المركز بتنفيذ مشروع لتحسين البيئة التعليمية بالمدرسة.



وقال السفير الياباني خلال كلمته التي ألقاها خلال حفل التوقيع :أنني دائما ما أؤكد على أن الموارد البشرية هي أهم الموارد وكما قال طه حسين التعليم لكل مواطن كالماء الهواء لذلك تبذل حكومة اليابان قصارى جهدها لدعم الإصلاحات التعليمية التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال الشراكة المصرية اليابانية في التعليم".



وأضاف قائلا : وأود أن أؤكد هنا على أن المجتمع المدني أيضا يلعب دورا محوريا في التنمية التعليمية في مصر حيث ساهمت المنظمات غير الحكومية المصرية في تطوير التعليم في جميع أنحاء البلاد بالتزامن مع مبادرة الحكومة من خلال الاستماع إلى أصوات السكان المحليين وتحديد الاحتياجات والطالب الفعلية للمجتمع المحلي"