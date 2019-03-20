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برلمان

برلماني يطالب المحافظين بإقامة حاضنات للمشروعات الصغيرة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:01 ص
برلماني يطالب المحافظين
برلماني يطالب المحافظين بإقامة حاضنات للمشروعات الصغيرة
القسم السياسي
أكد النائب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أن فكرة مشروع حاضنة المشروعات الصغيرة بالوادي الجديد، سيكون لها مردود إيجابي على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.

وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن إجراء أي تعاون يتخذ من المحافظين في تأهيل الشباب وتدريبهم أمر هام جدًا، لافتًا إلى أن المحافظين هم أكثر الأشخاص اختصاصًا بهذه الأمور، حيث أن هذه الحاضنات ستكون بمثابة درع الحماية لنجاح المشروع من عدمه، ولابد من تعاون باقي المحافظين في جميع المحافظات والاتجاه نحو هذه الأفكار لضمان نجاح أي مشروع.

وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، بضرورة توضيح تفاصيل تكلفة المبلغ المقدر بـ 5 ملايين جنيه من خلال عمل حصر لجميع المشاريع الخاصة بالشباب وتكلفة كل مشروع إضافة إلى وسائل التدريب وخلافه.

كان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد التقى اليوم الإثنين، بممثل منظمة التعاون الدولي بين الجنوب والجنوب الإيطالية، ريتا ميناشي، لمناقشة وبحث التعاون بين المحافظة والمنظمة لإقامة مشروع حاضنة المشروعات الصغيرة بتكلفة إجمالية تقدر بـ5 ملايين جنيه.

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