اقتصاديون لـ صدى البلد: الاتجاه للسوق الأفريقية يحظى باهتمام كبير من الحكومة.. وتوصيات ملتقى الشباب ترجمة واقعية للتوجه.. استضافة مصر للمجلس الدولي للزيتون يزيد صادراتنا الزراعية للقارة السمراء

اقتصاديون لـ صدى البلد:

الاتجاه للسوق الأفريقية يحظى باهتمام كبير من الحكومة

توصيات ملتقى الشباب ترجمة واقعية للتوجه للقارة السمراء

استضافة مصر للمجلس الدولي للزيتون يزيد صادراتنا الزراعية





أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن توصيات ملتقى الشباب العربي الافريقي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة أسوان، سلطت الضوء وبقوة على مدى توجهات الدولة بصورة حقيقية ومكتملة للنفاذ للقارة السمراء.



وذكر " أبو زيد" لـ"صدى البلد" أن هناك شواهد سابقة علي اهتمام الدولة المصرية سواء علي مستوي الحكومة والقطاع المصرفي بإنفاذ التواجد المصري في القارة الافريقية بعد عقود من الغياب و التهميش، موضحا أن ذلك ظهر عقب اجتماعات منتدى الاستثمار في افريقيا 2018 بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين صندوق سيادي للاستثمار في افريقيا ولإشراك الكوادر الشابة علي مستوي القارة.



وأوضح " أبو زيد" أن الجميع يدرك أن مصر هي مفتاح إفريقيا حاليا خصوصا بعد تقلدها رئاسة الاتحاد الافريقي و أصبح لها ريادة، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد دعما بصورة كبيرة لقطاع التجارة البينية في افريقيا بعد ابرام اتفاقات مع البنوك و البنك الافريقي للتصدير والاستيراد لدعم تلك التوجهات و كذلك فتح مكاتب تمثيل للبنوك المصرية في افريقيا.



وأشار إلي أن اعلان مصر في وقت سابق عن إنشاء منطقة صناعية مصرية علي الأراضي السودانية سيدعم المشروع القومي "مصر كيب تاون" ويعني حرية اكبر للتجارة والصناعة الافريقية.



قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادي إن الاتجاه نحو أفريقيا يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة وذلك لما يمثله من مصدر من مصادر جذب الاستثمارات من خلال النفاذ الى الأسواق الإفريقية والتعاون فى مجال البناء والتشييد والصناعات الهندسية والطبية والزراعية.



وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ"صدى البلد" أن قيام مصر بإيفاد البعثات التجارية للدول الأفريقية يعمل على تعزيز التعاون التجارى وزيادة حجم التجارة البينية والاستفادة من الميزات النسبية للدول الأفريقية خاصة ان الدول الافريقية مصدر رئيسى للمواد الخام.



وأضاف أبوزيد، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال العام الجارى يساعد على زيادة التعاون الاستثمارى و التجارى بين مصر و القارة و التى بدورها تؤدى للتكامل الاقتصادى.



قال محمد قناوى، الخبير الاقتصادى، أن استضافة مصر اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي للزيتون أبريل المقبل والذي سيشارك به 47 دولة منتجة للزيتون على مستوى العالم بعد أن أصبحت مصر رئيسا للمجلس العام الماضى، يمثل تسويقا جيدا ومهما للمنتجات الزراعية المصرية وعلى رأسها الزيتون وعلينا استغلال هذا الحدث لزيادة الصادرات الزراعية .



أكد قناوى ، أن حجم إنتاج مصر من زيتون المائدة يتخطى 18 % من الإنتاج العالمي وفق إحصائيات وزارة الزراعة عام 2017 ، موضحا أن إنتاجنا قليل مقارنة بتونس والمغرب وسوريا والتى تتصدر قائمة أكثر الدول تصديرا لزيت الزيتون عالميا وهم 7 دول ، وهذا يحتاج من وزارة الزراعة استغلال رئاستنا للمجلس فى التوسع فى زراعة الزيتون وزيادة صادراته لتصبح مصر فى قائمة أكبر الدول المصدرة له .



وأوضح قناوى ، أننا يمكن الاستفادة من هذا المجلس بالمشاريع الأبحاث والتدريب ونقل التكنولوجيا بين مصر وتلك الدول ، كما أنه سيساهم فى زيادة فرص الاستثمار فى قطاع الزيتون وزيت الزيتون فى مصر بعمل مصانع متخصصة له عن طريق المستثمرين الاجانب الحاضرين .